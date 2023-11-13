Dünyanın en büyük deniz rüzgar türbini devreye girdi

30 bin bileşenden oluşan rüzgar türbininin pervane kanatları/kürekleri 126 metre uzunluğunda ve bunlar 53 bin metrekarelik bir alanı tarıyor. Söz konusu alan, bir futbol sahasının 7,5 katına denk geliyor. Teker merkezinin iç çapı 160 metre kadar olabilen türbin, saniyede 10 metreden fazla hızlı rüzgar alan bölgeler için tasarlanmış. Dolayısıyla, türbin saniyede 80 metrelik rüzgar hızına sahip fırtınalara karşı dayanıklı.

Dongfang Electric Wind Power Co. Genel Müdürü Ge Hongbing, doğrudan tahrikli türbinlerin daha kolay işletilmeleri, bakımlarının gerekmemesi ve yüksek enerji üretme yetenekleri dolayısıyla bundan böyle derin denizde bu tür türbinleri kullanacaklarını belirtti.

Tek bir ünite türbin, yılda ortalama 10 kilometre/saniye hızla esen bir rüzgar ortamında 18 megavata ulaşıyor. Bir tek rotasyonda 38 (kWh) kilovat saat elektrik; dolayısıyla yılda 72 milyon kilovat saat temiz elektrik üretiyor. Bu ise, 40 bin hanenin gereksinimini karşılıyor. Öte yandan üretilen yıllık temiz enerji, 20 bin ton standart kömür tasarrufu sağladığı gibi 55 bin tonluk karbondioksit emisyonunun oluşmasını engelliyor.

Bu 18 megavatlık rüzgar türbinlerinin bir yıl içinde kitlesel üretiminin gerçekleştirilmesi ve bunların ülkenin güneydoğu sahil bölgelerine yerleştirilmesi bekleniyor. Türbinlerin kanat, çark/pervane, jeneratör, konvertör/çevirici güç ve transformatör gibi ana bileşenleri ülkede imal ediliyor. Çin, dünyanın açık ara en büyük rüzgar türbini ekipmanı üreticisi olup küresel üretimin yarısını karşılıyor. Esasen ülke, şimdiye değin, 6 ila 18 megavat arası birim kapasiteli türbinlerden oluşan 20’den fazla rüzgar türbin çiftliği kurdu.

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