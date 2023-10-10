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Gündem Dünyanın dört bir yanından geliyorlar: Türkiye turizmi için çok önemli fırsat
Gündem

Dünyanın dört bir yanından geliyorlar: Türkiye turizmi için çok önemli fırsat

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:02:00 -
Dünyanın dört bir yanından geliyorlar: Türkiye turizmi için çok önemli fırsat

TTSO Başkanı Erkut Çelebi böyle önemli bir genel kurulun Trabzon'da yapılacak olmasından dolayı emeği geçenleri kutladı.

Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) 2023 Yılı Genel Kurul Toplantısı, 20-21 Ekim'de Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre genel kurula ev sahipliğini yapacak Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek, organizasyonla ilgili bilgi verdi.

Başar, genel kurulun UIAA üyesi federasyonların, komisyonların ve temsilcilerin bir araya geldiği en önemli toplantı olduğunu vurgulayarak, "Genel kurulda UIAA'nın rolü, faaliyetleri ve bütçesine ilişkin önemli kararlar alınıyor ve seçimler yapılıyor. Dünyanın 100'den fazla ülkesinden dağcılık ve tırmanışla ilgili federasyon başkanları ve diğer ilgilileri Trabzon'da ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Çelebi ise böyle önemli bir genel kurulun Trabzon'da yapılacak olmasından dolayı emeği geçenleri kutlayarak, şunları kaydetti:

"Dağcılık ve tırmanış gerçekten bütün dünyada ilgiyle izlenen ve milyonlarca kişinin uğraştığı bir spor dalı. Bölgemizde de dağcılık ve tırmanışla ilgili önemli rotalar var. Güzel bir alternatif turizm seçeneği olan tırmanış ve dağcılığın gelişmesine biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Mutlaka hazırlanması gereken Trabzon Turizm Master Planı'nda yeni tırmanış rotalarıyla ilgili de çalışmalar yapılmalıdır."
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