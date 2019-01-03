Dünyanın çivisi çıktı!.. Kopya çekerken yakalanan hukuk öğrencisi hocasını öldürdü

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi H. İ. H. (23), asistan hoca olarak derslerine giren ve kopya çekerken kendisini yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar’ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasını bastı.

Ateş etti, bıçakladı...

H. İ. H., burada kopya çektiği için tartıştığı Ceren Damar'ı emekli özel harekat polisi olan babasının silahıyla iki el ateş ederek vurduktan sonra 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Panik yaşayıp kaçtı

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. H. İ. H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Hayatını kaybetti

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

Ankara’da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Akademisyen Ceren Damar Şenel’in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Katil öğrenci gözaltına alındı

Polis, olayın ardından kaçan öğrenci H. İ. H.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. H. İ. İsmail H.'nin olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankaya Üniversitesi'nden açıklama

Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde yaşanan saldırıda Akademisyen Ceren Damar Şenel’in hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, “Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde 1 gün ve Hukuk Fakültemizde 3 gün Senato kararı ile eğitime ara verilmiş, bu tarihlerde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiştir” denildi.