Dünyada patlak veren Wayfair skandalı için dikkat çeken uyarı: Çocuklarınızın fotoğraflarını internete koymayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli, ev ürünleri satan e-ticaret şirketi Wayfair'in internet sitesi üzerinden kaçırılan çocukların ticaretinin yapıldığı iddiası dünya gündemine oturdu.

Çocuklarla ürünlerin isimleri aynı

Dünya çapında infiale neden skandal, bir kullanıcının fahiş fiyatlar ile satılan ürünleri derleyip sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. ABD'de kaçırılan çocukların isimleriyle, internet sitesinde gösterilen ürünlere aynı isim verilmesi şüpheleri çocuk ticareti yapıldığı şüphelerini de güçlendirdi.

Skandal olaya tüm dünyada tepki yağarken, atv ekranlarında program yapan Müge Anlı, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyaya koymayın"

Dünyada her yıl 100 bin çocuğun kaybolduğu bilgisini paylaşan Anlı, kaçırılan çocukların genellikle mülteci ve savaş altındaki çocuklar olduğunu belirtiyor.

Çocuk ticareti yapanların ekmeklerine yağ sürmemek için ebeveynlere "Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyaya koymayın" uyarısında bulunan Anlı, çocuk pornosunun da zirve yaptığını belirterek bir takım çocukların kaybolduğunu dile getiriyor.