  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Dünyada patlak veren Wayfair skandalı için dikkat çeken uyarı: Çocuklarınızın fotoğraflarını internete koymayın

Kaçırılan çocukların Wayfair isimli alışveriş sitesi üzerinden ticaretinin yapıldığı iddiası dünya gündemine otururken, sunduğu programda konuya ilişkin dikkat çeken uyarıda bulunan Müge Anlı, "İşte bu yüzden diyoruz çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyaya koymayın diye." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:16:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli, ev ürünleri satan e-ticaret şirketi Wayfair'in internet sitesi üzerinden kaçırılan çocukların ticaretinin yapıldığı iddiası dünya gündemine oturdu.

Çocuklarla ürünlerin isimleri aynı

Dünya çapında infiale neden skandal, bir kullanıcının fahiş fiyatlar ile satılan ürünleri derleyip sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. ABD'de kaçırılan çocukların isimleriyle, internet sitesinde gösterilen ürünlere aynı isim verilmesi şüpheleri çocuk ticareti yapıldığı şüphelerini de güçlendirdi.

Skandal olaya tüm dünyada tepki yağarken, atv ekranlarında program yapan Müge Anlı, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyaya koymayın"

Dünyada her yıl 100 bin çocuğun kaybolduğu bilgisini paylaşan Anlı, kaçırılan çocukların genellikle mülteci ve savaş altındaki çocuklar olduğunu belirtiyor.

Çocuk ticareti yapanların ekmeklerine yağ sürmemek için ebeveynlere "Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyaya koymayın" uyarısında bulunan Anlı, çocuk pornosunun da zirve yaptığını belirterek bir takım çocukların kaybolduğunu dile getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı