Dünyada patates üretimi yapan ülkelerde “Patates Siğili Hastalığı” görülüyor

Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Avni Aydın, Türkiye’de olduğu gibi patates üretimi yapantüm ülkelerde “patates siğili, halkalı çürüklük” hastalığı mevcut olduğunu belirterek, bu hastalıktan karantina tedbirleriyle uygulamasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ninTürkiye genelinde 25 ilde karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141 bin 650 dekar alanda patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığını belirtmesinin ardından 25 il arasında yer alan Trabzon’un Akçaabat ilçesininbazı mahalleleri karantina altına alınarak patates ekimi yapılmıyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 18 mahalleden alınan numunelerde “Patates Siğili Hastalığı” tespit edilirkenbu kapsamda karantina altına alınan yerlerde patates ekimi yapılmadığı belirtildi.

Türkiye genelinde Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, gibi illerdeki bazı bölgelerde karantina nedeniyle patates ekiminin yasaklandığını ifade edilirkenTrabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Avni Aydın, bitki hastalığı sonucunda,ürünün yenmesinde insan sağlığı açısından bir zararı olmadığını söyledi.

"Türkiye’de 25 ilimizdepatates ekimi yasaklamasıvar"

Türkiye genelinde 25 ilde olduğu gibi Trabzon’da patates ekimi yapılması yönünde bir uygulamanın olduğunu belirten Aydın, “Sayın bakanın yaptığı açıklamalar sonucunda bizde bir çalışma yaptık. Türkiye’de 25 ilimizdepatates ekimi yasaklamasıvar. Trabzon’da isebu yasak Akçaabat ilçesindeuygulanıyor.İlçemizin 18 mahallesinde yaklaşık 40 dekar alanda yani bunun tamamı değil deüretim parselleri bazında karantina tedbirleri uygulanmakta. Bu, hastalığın sönmesine bağlı olarak sürüyor. Yapılan çalışmalarda bazı ülkelerde 15-20-30yıla varan dönemlerde hastalık etmenlerinin toprakta kaldığı görüldü. Karantinaya sebep olan “Patates Siğil Hastalığı” halk arasında patates kanseri diye söyleniyor, bakteriyel solgunluk, halkalı çürüklükgibi hastalıklar patates üretimi yapan tüm ülkelerde demevcut. Bunların mücadelesi bizim ülkemizde olduğu gibi karantina tedbirleriyle yapılmaktadır. Üreticimiz üç yıl sonra buraya patates ekimi yapabilir. Karantina tedbiri uygulanan ekimi yasaklanan yerlerde Tarım Bakanlığının destekleme ödemesi vardır” dedi.

"Yenilmesinde bir sakınca yok"

Bitki hastalıkları sonucunda oluşan ürünün yenmesinde bir sakınca olmadığını kaydeden Aydın, “Bitki hastalık sonucunda oluşan ürünün yenmesinde insan sağlığı açısından bir zararı yoktur. Örneğin “halkalı çürüklük” ya da “Patates Siğili hastalığı”bulaşmış bir ürünü insan yediği zaman ondan hiçbir hastalık kendisine geçmez. Dolayısıyla üreticilerimizin, halkımız rahatlıkla bu ürünleri yemesinde bir sakınca yoktur” diye konuştu.

"Dünyada bu bahsedilen hastalıkların temel korunma yolu karantina tedbiridir”

Trabzon’un her bölgesinde analizlerinin yapıldığını ancak Akçaabat dışında kayda değer bir durum görülmediğini belirten Aydın, “İlimizin diğer bölgelerinde analizler yapıldı ancak oralarda kayda değer bir sonuç çıkmadı. Akçaabat diğer bölgelere göre üretim alanı daha fazla. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız daha yoğun. Buradaki üreticilerimizde çok bilinci en ufak bir olumsuzlukta ilçe müdürlüklerine başvuruyorlar bizde yaptığımız tespitlerde bu sonuca vararak karantina uygulamasını yaptık. Dünyada bu bahsedilen hastalıkların temel korunma yolu karantina tedbiridir” dedi.

"Türkiye dünyadaüretim miktarında13 sırada"

Türkiye’nin patates üretiminde dünyada 13 sırada olduğunu ifade eden Aydın, “Dünyada üretim miktarıolarak bakıldığında 13 sıradayız. Ortalama verimimiz yaklaşık 3 ton civarındadır. Ülkemizde üretilen patates her yıl ihtiyacımızı karşılamayabilir o nedenleithal edebiliriz. Bunun da nedeni o yılki iklim koşullarına bağlı üretim miktarı değişebilir. İlimizde yaklaşık 60 bin ton kadar patates üretimi var. Bu rakam ilimiz için hiç de anımsanmayacak bir rakam” diye konuştu.