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Korona Virüs Dünyada ilk: Kovid-19 tatbikatı yapacaklar
Korona Virüs

Dünyada ilk: Kovid-19 tatbikatı yapacaklar

Ülkeyi, Kovid-19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına karşı hazırlamak için İsrail tatbikat düzenleyecek. Bu tip bir tatbikat dünyada ilk kez yapılmış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:50:00 -
Dünyada ilk: Kovid-19 tatbikatı yapacaklar

İsrail Başbakanlığı, ülkenin bir sonraki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ne ölçüde hazır olduğunu test etmek üzere bugün bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu. Bu tip bir tatbikat dünyada ilk kez yapılmış olacak.
Başbakanlığın 'savaş oyunu' formatında düzenleneceğini açıkladığı tatbikata, bir sonra çıkacak Kovid-19 varyantına verilmesi beklenen 'Omega' adı verildi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada, "İsrail devleti mükemmel durumda. 4. dalgayı yendik ve Delta'yı geride bırakmanın eşiğindeyiz" dedi.
Bennett, "Dünyanın bazı yerlerinde koronavirüs durumu kötüleşirken, İsrail güvende ve emniyette. Bunu sürdürmek ve günlük rutinlerimize devam edebilmek için nabzımızı yoklamalı ve her türlü senaryoya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kışın bir dalga daha gelebilir

Tatbikatta, salgına karşı sağlık, hukuk, ekonomi, iç güvenlik, seyahat ve iletişim alanlarında ne kadar hazır olunduğu ve toplantıların, karantinanın, etkinliklerin ve turizmin nasıl yönetileceğine ilişkin belirli politikalar değerlendirilecek.
İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın ülkede son 24 saatte yalnızca 475 vaka kaydedildiği ve ağır hastaların sayısının 150'nin altına düştüğünü açıklamasına rağmen uzmanlar kışın başka bir dalganın daha ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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