Dünyada ilk: ‘Kendi kendini imha eden’ harici SSD

TeamGroup, kritik durumlarda güvenli depolama ve hızlı veri imhası ihtiyacı olan profesyonelleri hedefleyen, tek tıklamayla kendi kendini imha etme özelliğine sahip dünyanın ilk harici SSD’si olan T-Create Expert P35S modelini piyasaya sürdü. Bu yeni ürün, taşıdığı hassas bilgileri anında kalıcı olarak silme yeteneğiyle öne çıkıyor.

T-CREATE EXPERT P35S TANITILDI

TeamGroup, ürünün fiyatını ve çıkış tarihini henüz açıklamadı, ancak cihazın 256 GB’tan 2 TB’a kadar dört farklı kapasite seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın dış yüzeyinde, tek basışla tüm diski kullanılamaz hale getiren bir tuş bulunuyor olsa da, yanlışlıkla veri kaybını önlemek için özel güvenlik önlemleri eklenmiş durumda.

Kendi kendini imha düğmesi, kazara tetiklenmeleri engellemek amacıyla iki aşamalı bir kaydırma mekanizmasıyla donatıldı. İlk aşama, tuşu hafifçe zorlayarak kaydırıldığında devreye giren bir bekleme modu işlevi görüyor.

Veri imha işlemini başlatmak için ise tuşa çok daha fazla güç uygulanarak ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. Bu ikinci aşama aktif edildiğinde ve SSD bilgisayara takıldığında, geri dönüşü olmayan imha süreci başlıyor. En önemlisi, sürücü bilgisayardan çıkarılsa bile imha işlemi durmuyor ve kesin bir şekilde devam ediyor.

TeamGroup, bu yöntemle diskte “sıfır veri kalıntısı” kaldığını ve veri kurtarma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını söylüyor. Bu nedenle cihaz, kişisel yedekleme veya günlük depolama için değil, özellikle gizli ve hassas bilgi taşıyan profesyoneller için tasarlandı.Kendini yok etme özelliğinin yanı sıra T-Create Expert P35S, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerinden 1.000 MB/s’ye kadar okuma ve yazma hızları sunuyor. Cihazın uzunluğu yaklaşık 9 cm ve ağırlığı yalnızca 42 gram olarak açıklandı.