Dünyada ilk: 'Kendi kendini imha eden' harici SSD
Teknoloji

Dünyada ilk: ‘Kendi kendini imha eden’ harici SSD

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyada ilk: ‘Kendi kendini imha eden’ harici SSD

TeamGroup, tek tuşla geri döndürülemez veri imhası yapabilen T-Create Expert P35S harici SSD ile hassas bilgi taşıyan profesyonellere yönelik güvenli depolamada yeni bir dönem başlattı.

TeamGroup, kritik durumlarda güvenli depolama ve hızlı veri imhası ihtiyacı olan profesyonelleri hedefleyen, tek tıklamayla kendi kendini imha etme özelliğine sahip dünyanın ilk harici SSD’si olan T-Create Expert P35S modelini piyasaya sürdü. Bu yeni ürün, taşıdığı hassas bilgileri anında kalıcı olarak silme yeteneğiyle öne çıkıyor.

T-CREATE EXPERT P35S TANITILDI

TeamGroup, ürünün fiyatını ve çıkış tarihini henüz açıklamadı, ancak cihazın 256 GB’tan 2 TB’a kadar dört farklı kapasite seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın dış yüzeyinde, tek basışla tüm diski kullanılamaz hale getiren bir tuş bulunuyor olsa da, yanlışlıkla veri kaybını önlemek için özel güvenlik önlemleri eklenmiş durumda.

Kendi kendini imha düğmesi, kazara tetiklenmeleri engellemek amacıyla iki aşamalı bir kaydırma mekanizmasıyla donatıldı. İlk aşama, tuşu hafifçe zorlayarak kaydırıldığında devreye giren bir bekleme modu işlevi görüyor.

Veri imha işlemini başlatmak için ise tuşa çok daha fazla güç uygulanarak ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. Bu ikinci aşama aktif edildiğinde ve SSD bilgisayara takıldığında, geri dönüşü olmayan imha süreci başlıyor. En önemlisi, sürücü bilgisayardan çıkarılsa bile imha işlemi durmuyor ve kesin bir şekilde devam ediyor.

TeamGroup, bu yöntemle diskte “sıfır veri kalıntısı” kaldığını ve veri kurtarma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını söylüyor. Bu nedenle cihaz, kişisel yedekleme veya günlük depolama için değil, özellikle gizli ve hassas bilgi taşıyan profesyoneller için tasarlandı.Kendini yok etme özelliğinin yanı sıra T-Create Expert P35S, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerinden 1.000 MB/s’ye kadar okuma ve yazma hızları sunuyor. Cihazın uzunluğu yaklaşık 9 cm ve ağırlığı yalnızca 42 gram olarak açıklandı.

Teknoloji

USB kablolarda hızın altın kuralı

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
