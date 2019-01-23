Dünyada 3000 dil var

Dünyadaki 6 milyar kişinin konuştuğu 3000'den fazla dil vardır ama dünya nüfusunun yarısı bu dillerden yalnızca 15'ini konuşmaktadır. En çok sayıda insanın konuştuğu dil ise Çin'deki Mandarin dilidir. Yazı dili bütün Çin'de aynı olmasına rağmen halkın %70'i Mandarin dilini konuşur ve kuzeyde oturanlar, güneydekinin konuştuğunu anlamaz.

Afrika'da 1000'e yakın dil konuşulmaktadır fakat 1 milyondan çok kişinin konuştuğu dillerin sayısı 30'u geçmez.

Hindistan'da 800'den fazla dil konuşulmaktadır. Hatta bu her 12 kilometrede konuşulan lisanın değiştiği söylenmektedir.

Diller aralarındaki akrabalığa göre sınıflandırılmıştır..

Bu üç dil grubu şunlardır:

-Hint-Avrupa dilleri

-Ural-Altay dilleri

-Hami-Sami dilleri

Çoğu Hint dili, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer Avrupa dilleri "Hint-Avrupa Dilleri" grubundadır.

Türkçe ise Ural-Altay öbeğindedir. Kore, Japon ve Eskimo dilleri de bu gruptadır.

Hami-Sami dilleri sadece Arapça ve İbranice'dir.

Diller ayrıca dilbilgisi yapılarına göre de dört sınıfa ayrılır:

-Kelimelerin kısa kısa, ek almadan, cümle içindeki yerlerine göre anlam yüklendikleri diller (Çin, Vietnam, vb.);

-Zaman, kişi, olumsuzluk gibi tüm durumların fiilin köküne ek gelmesiyle türetilen diller (Türkçe)

-Dilbilgisi bağlantılarının fiil kökünde değişiklik yapılarak ifade edildiği diller (Hint-Avrupa, Arapça, İbranice)

-Kelimelerle ekler birleştirilerek bir cümlenin tek sözcüğe dönüştürüldüğü diller (Eskimo). Örneğin Eskimo dilinde "takusariartorumagaluarnerpa?" diye yazılan bu uzun kelime "onun bununla uğraşmaya gerçekten niyetli olduğunu sanıyor musunuz?" anlamına geliyor.

Dünyadaki bütün dillerin tek ortak yanı, en çok kullanılan kelimelerin, daha az kullanılanlara göre az sayıda harfle yazılmaları, yani daha kısa olmalarıdır. Ayrıca hemen hemen bütün lisanlarda vücudun kısımlarının ve organlarının isimlerinin bir çoğu kısa kelimelerle ifade edilir.

Türkçe'deki baş, bel, kaş, göz, kas, dil, diş, el, kol, saç, aya, ten, diz, kan, boy, bel, kıl, vb. gibi.

Lisanın zenginliğinde milletlerin yaşadığı ortamın ve kültürün etkisi vardır. Eskimo'lar ata, sadece at demekle yetinirken Türkçe'de atın cinsine, yaşına, rengine göre değişik isimleri vardır.

Buna karşılık bizler de 'kar'a sadece kar derken Eskimo dilinde kar ve kar yağışını anlatan 32 kelime vardır.

Osmanlıca diye günümüzde sanki Türkçe'den başka bir dil imiş gibi bahsettiğimiz "lisan", yeryüzünün 3 büyük Hint-Avrupa, Ural-Altay ve Hami-Sami dil gruplarını bir araya getirmiş tek muhteşem lisanıdır.. Osmanlı, bunların kelime ve terkiplerini alıp yukarıdaki gibi kendi zenginliğine katmıştır. Sanmayın ki, Osmanlıca'yı bitti. Halen konuştuğumuz dilin kelime haznesinin %70 ve belki daha fazlası Osmanlıca'dır. 4-5 senedir uğraştığım "Sözlük : Lûgat" ile bunu sizlere sunacağım inşallah..

Y. Yalçıner