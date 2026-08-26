Dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! ABD'de bayraklar yarıya indirildi

Country müziğinin dünyaca tanınan isimlerinden ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Parton'ın 25 Ağustos Salı günü ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde hayatını kaybettiği bildirildi. Sanatçının ölüm haberi basın danışmanı tarafından doğrulandı.

MÜZİK DÜNYASINDA BİR DEVİR KAPANDI

Yaklaşık 70 yıla yayılan kariyeri boyunca yüzlerce şarkıya imza atan Dolly Parton, yalnızca country müziğin değil, Amerikan müzik tarihinin de en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Parton özellikle “Jolene”, “Coat of Many Colors” ve “I Will Always Love You” eserleriyle dünya çapında büyük şöhret kazandı. Sanatçının albüm ve single satışları dünya genelinde 100 milyonun üzerine çıktı.

Parton'ın yazıp 1970'li yıllarda seslendirdiği “I Will Always Love You”, yıllar sonra Whitney Houston'ın yorumuyla da dünya çapında büyük başarı yakaladı.

Parton, uzun kariyerinde 11 Grammy Ödülü kazanırken Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne de layık görüldü. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema, televizyon, iş dünyası ve hayır faaliyetleriyle de ABD'nin en tanınmış kültür figürlerinden biri oldu.

TRUMP'TAN DOLLY PARTON İÇİN ÖZEL TALİMAT

Parton'ın ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump da ünlü sanatçı için bir mesaj yayımladı.

Trump, Parton'ın milyonlarca insan için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, sanatçının anısına ABD bayraklarının ülke genelinde yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan resmi başkanlık kararnamesine göre ABD bayrakları; Beyaz Saray, kamu binaları, askeri üsler, donanma tesisleri ve federal hükümete ait gemilerde 1 Eylül gün batımına kadar yarıya indirilmiş şekilde dalgalanacak.

Karar, ABD'nin yurt dışındaki büyükelçilikleri, konsoloslukları ve askeri tesislerini de kapsıyor.

“ONUN GİBİ BİRİ HİÇ OLMADI”

Trump, Parton için yayımladığı mesajında sanatçının Amerikan müzik tarihindeki yerine dikkat çekerek, “Onun gibi biri hiç olmadı ve bir daha da olmayacak” ifadelerini kullandı.

Parton'ın ölümünün ardından müzik ve siyaset dünyasından çok sayıda isim de taziye mesajları yayımladı.

DOLLY PARTON KİMDİR?

Dolly Rebecca Parton, 19 Ocak 1946'da Tennessee'de dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Parton, 1960'lı yıllardan itibaren profesyonel müzik dünyasında yükselmeye başladı.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığıyla da büyük başarı elde eden Parton'ın yaklaşık 3 bin şarkı yazdığı belirtiliyor.

Sanatçı aynı zamanda çocukların ücretsiz kitaba erişimini sağlayan Imagination Library projesiyle milyonlarca çocuğa ulaştı. Tennessee'deki Dollywood tema parkıyla da adını eğlence sektörüne taşıdı.

Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybederek geride dünya çapında tanınan onlarca eser ve yaklaşık 70 yıllık bir müzik mirası bıraktı.