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Aktüel Dünyaca ünlü milyarder teknoloji CEO’sundan esnek çalışma için tahminleri! Uyarıları peş peşe geldi
Aktüel

Dünyaca ünlü milyarder teknoloji CEO’sundan esnek çalışma için tahminleri! Uyarıları peş peşe geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:29:00 - 2023-09-04 18:44:03
Dünyaca ünlü milyarder teknoloji CEO’sundan esnek çalışma için tahminleri! Uyarıları peş peşe geldi

Teknoloji milyarderleri çalışanlarını ofise çağırıyor. Milyar dolarlık kişisel serveti olan Atlassian CEO’su aynı fikirde değil. CEO uzaktan çalışabilme ayrıcalığı sayesinde Operasyonlarını yaparken çalışanların daha ucuz lokasyonlarda yaşarken bu tercihin iş hayatlarına etki etmediği güvencesini de hissettiklerini belirtiyor. Şirket CEO'ları ve milyarderler ne diyor?

Pandeminin sona ermesiyle birlikte teknoloji devleri çalışanlarını ofise çağırıyor. Ancak 12 milyar dolarlık kişisel serveti olan Atlassian CEO’su aynı fikirde değil. CEO esnek çalışmayla personelini enflasyondan koruduğunu belirtiyor

Bazı teknoloji CEO’ları çalışanlarını ofise geri dönmeleri konusunda tehdit etse de bunun tam tersi bir bakış açısına sahip olan yöneticiler de mevcut. 12 milyar dolarlık kişisel serveti olan ve ofise sadece birkaç ayda bir gelen Atlassian Eş-CEO’su Scott Farquhar çalışanlarının da aynı rutinle ofise gelmesine izin veriyor.

Fortune’un haberine göre Farquhar Avustralya’daki bir televizyon programında, “Ofise her çeyrekte bir kez geliyor olabilirim” dedi.

Avustralya merkezli yazılım firması Atlassian 2020 yılında ‘Team Anywhere’ çalışma programını uygulamaya başladı. Şirket Kovid pandemisi sona erse de hibrit çalışma programına bağlı kaldı.

Farquhar esnek çalışma programlarının çalışanlarının yükselen yaşam maliyeti baskılarına daha iyi dayanabilme imkanı sağladığını belirtiyor. CEO uzaktan çalışabilme ayrıcalığı sayesinde çalışanların daha ucuz lokasyonlarda yaşarken bu tercihin iş hayatlarına etki etmediği güvencesini de hissettiklerini belirtiyor.
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Farquhar, “İnsanların evlerinden, bir kafeden, bir ofisten çalışabilmelerini bekliyoruz. Ancak nerede çalıştıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim asıl umursadığımız şey ortaya çıkardıkları ürün. Üretkenlik konusunda herhangi bir değişim görmedik” açıklamasında bulundu.

Yazılım geliştiricileri ve proje yöneticileri için araçlar üreten Atlassian’ın eş-CEO’su olan Farquhar aynı zaman şirketin eş kurucuları arasında. Şirketin piyasa değeri 49 milyar dolar civarında. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Farquhar’ın kişisel serveti ise 11,7 milyar dolar.

Atlassian’ın diğer yöneticileri hibrit çalışmanın uygun bir çözüm olduğunu düşünmüyor. Team Anywhere programının başkanı olan Annie Dean temmuz ayında Fortune’daki açıklamasında, “Hibrit seçim illüzyonundan başka bir şey değil” ifadesine yer vermişti.

Dean herhangi bir ofis mesaisine ihtiyaç duymanın şirketlerde eski modelin tüm maliyetlerinin korunacağı “yeni modelin herhangi bir verimliliğinin” hissedilemeyeceğini söyledi. Program başkanı örnek olarak yükselen gayrimenkul fiyatlarını gösterdi.

Herkes aynı fikirde değil

Farquhar'ın uzaktan çalışma konusundaki görüşleri, CEO’yu, çalışanların en azından haftanın bir kısmında ofise geri getirmeye çalışan diğer büyük teknoloji CEO'larıyla karşı karşıya getirdi.

Amazon CEO'su Andy Jassy, bu ay yapılan bir şirket içi toplantıda çalışanlara, tamamen uzaktan çalışanların şirkette bir geleceği olmayacağını söyledi.

Jassy'nin ofise gelmeyi reddedenleri "Amazon muhtemelen sizin için uygun olmayacak, çünkü haftada en az üç gün olacak şekilde ofise geri dönüyoruz ve tüm ekip arkadaşlarımızın haftada üç gün ofiste olması ve bazı insanların bunu reddetmesi doğru değil" diye uyardığı bildirildi.

finansgundem'in aktardığı haberde: Çalışanların hibrit sisteme yönelik mutsuzluğuna rağmen e-ticaret devi çalışanların şirketin merkez ofislerine daha yakın bir yere taşınmalarını söylemek de de dahil olmak üzere hibrit program konusunda tüm şartları zorluyor.

Bir dönem uzaktan çalışma yöntemlerini öven birçok teknoloji şirketi şimdilerde ise ortak bir sesle üretkenliği gerekçe göstererek çalışanlarını ofise götürmeye çalışıyor.

Video konferans uygulaması sayesinde uzaktan çalışma yöntemlerini geliştiren Zoom bile çalışanlarından haftada en az iki kez ofise gelmelerini istiyor. Zoom’un Kurucu CEO’su Eric Yuan bir röportajında uzaktan çalışan personelle güven inşa etmenin zor olduğunu söyledi.

Bununla birlikte bazı teknoloji şirketleri de esnek çalışmaya devam etmek konusunda diretiyor.

Airbnb evden çalışmaya verdiği iznin ikinci yılında ve çalışanlarını yalnızca işbirliğine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ofise çağırıyor.

Airbnb'nin CFO'su Dave Stephenson, haziran ayında Fortune'a verdiği demeçte, "Çalışanların belirli bir program için önümüzdeki beş gün boyunca ofiste olacaklarını ve işi bitireceklerini bilmeyi rasgele bir haftanın ofis etkileşiminin yararsız olduğu üç gününde ofiste olmalarına tercih ederim” açıklamasında bulundu.

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