  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal güvenlik uzmanından yeni tahmin! İşte zamlı en düşük emekli maaşı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde!

Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Bakan Kacır Güney Kore basınına konuştu! Türkiye İHA üretiminde bir numara

Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'

Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar! Bakan Uraloğlu tarih verdi

S-400 ve Patriot alanlar bin pişman olacak! Türk füzesinin düşmanı algılama süresi herkesi şok etti

Paşinyan iyice sıyırdı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını tanıyacağını duyurdu Putin Ermenistan’a ayak bastığı an tutuklanacak

Türk mühendislerden tarihe geçecek başarı! Tamamen yerli 'Radyosondeler' yaptılar

İşte yeni yıldaki beklenti! Telefonun İMEİ kaydını yaptırmayan yandı
Ekonomi Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-09-15 18:34:00 - 2023-09-15 18:39:29
Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti

Dolar kuru için 6 ay sonra dikkat çeken seviye: JPMorgan'dan Fed kararına 1 hafta kala yeni tahmin geldi! Son dönemde yatay bir şekilde seyreden dolar ve gram altın fiyatları para ve emtia piyasalarında yönü ABD'den gelen ekonomik gelişmeler tayin etmeye devam ediyor.

JPMorgan, 10 yıl vadeli tahvillerde alım yapılmasına yönlendirdi. Karar haftasına Dolar endeksi 6 ayın zirvesinde giriyor.
JP Morgan Asset Management yöneticileri, Fed'in faiz oranlarında muhtemelen zirveye ulaşması nedeniyle ABD devlet tahvillerinin önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklediklerini söylediler.

JP Morgan Asset Management, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirisinin düşmesini ve yıl sonuna kadar yüzde 3,75'e ulaşmasını bekliyor.

Kuruuş'un varlık yönetimi çözümleri küresel başkanı Jed Laskowitz katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmada "10 yıl vadelilerde uzun pozisyondayız, yıl sonuna kadar 10 yıllıkların kabaca yüzde 3,80 - yüzde 3,75 seviyesinde olmasını bekliyoruz" dedi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bugüne kadar yaklaşık 45 baz puan arttı ve dün %4,29 oldu.

J.P. Morgan Asset Management küresel sabit gelir, döviz ve emtia grubu araştırma müdürü Kay Herr de gelecek yıl bir resesyon yaşanması olasılığının devam ettiğini, ancak daha hafif bir ekonomik yavaşlama durumunda da uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde bir ralli yaşanabileceğini söyledi.
Herr, "Bizim görüşümüze göre Fed'in faiz artırım işi bitti. Faiz artışlarının kümülatif ve gecikmeli etkileri yeterli ve Fed'in daha ileri gitmesine gerek yok" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herr, son yedi Fed artış döngüsünde, 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin son faiz artırımı ile ilk faiz indirimi arasında ortalama 89 baz puan gerilediğini de söyledi.

6 AYIN ZİRVESİ

Dolar endeksi Cuma günü 105'in üzerinde tutunarak, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutsa bile yumuşak bir iniş gerçekleştirebileceğine dair umutları artırmasıyla altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'de perakende satışlar Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış göstererek yüzde 0,2'lik artış tahminlerini geride bırakırken, üretici fiyatları yüzde 0,7 ile Haziran 2022'den bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi ve piyasanın yüzde 0,4'lük artış beklentilerini aştı. Traderlar hâlâ Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutacağına dair bahis oynarken, merkez bankasının Kasım ayındaki bir sonraki politika hamlesi tartışmayı sürdürüyor.

Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın birçok analistin mevcut sıkılaştırma döngüsündeki son artış olduğuna inandığı faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından euro karşısında da değer kazandı.

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu
Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Yaşam

Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23