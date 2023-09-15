Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan o tahmin! Dolar kuru için bu rakamı telaffuz etti! Yeni tahminini yükseltti

JPMorgan, 10 yıl vadeli tahvillerde alım yapılmasına yönlendirdi. Karar haftasına Dolar endeksi 6 ayın zirvesinde giriyor.

JP Morgan Asset Management yöneticileri, Fed'in faiz oranlarında muhtemelen zirveye ulaşması nedeniyle ABD devlet tahvillerinin önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklediklerini söylediler.

JP Morgan Asset Management, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirisinin düşmesini ve yıl sonuna kadar yüzde 3,75'e ulaşmasını bekliyor.

Kuruuş'un varlık yönetimi çözümleri küresel başkanı Jed Laskowitz katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmada "10 yıl vadelilerde uzun pozisyondayız, yıl sonuna kadar 10 yıllıkların kabaca yüzde 3,80 - yüzde 3,75 seviyesinde olmasını bekliyoruz" dedi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bugüne kadar yaklaşık 45 baz puan arttı ve dün %4,29 oldu.

J.P. Morgan Asset Management küresel sabit gelir, döviz ve emtia grubu araştırma müdürü Kay Herr de gelecek yıl bir resesyon yaşanması olasılığının devam ettiğini, ancak daha hafif bir ekonomik yavaşlama durumunda da uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde bir ralli yaşanabileceğini söyledi.

Herr, "Bizim görüşümüze göre Fed'in faiz artırım işi bitti. Faiz artışlarının kümülatif ve gecikmeli etkileri yeterli ve Fed'in daha ileri gitmesine gerek yok" dedi.

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Herr, son yedi Fed artış döngüsünde, 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin son faiz artırımı ile ilk faiz indirimi arasında ortalama 89 baz puan gerilediğini de söyledi.

6 AYIN ZİRVESİ

Dolar endeksi Cuma günü 105'in üzerinde tutunarak, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutsa bile yumuşak bir iniş gerçekleştirebileceğine dair umutları artırmasıyla altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'de perakende satışlar Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış göstererek yüzde 0,2'lik artış tahminlerini geride bırakırken, üretici fiyatları yüzde 0,7 ile Haziran 2022'den bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi ve piyasanın yüzde 0,4'lük artış beklentilerini aştı. Traderlar hâlâ Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutacağına dair bahis oynarken, merkez bankasının Kasım ayındaki bir sonraki politika hamlesi tartışmayı sürdürüyor.

Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın birçok analistin mevcut sıkılaştırma döngüsündeki son artış olduğuna inandığı faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından euro karşısında da değer kazandı.