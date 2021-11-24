Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Yeni nesil savaşların arasında artık ülke ekonomilerine saldırılar başta geliyor. Dövizi silah olarak kullanan ekonomik tetikçiler, ülkeleri para piyasalarını bozarak güçsüzleştirmeye çalışıyor. Tehdit altında bırakıyor. Peki bu döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Ani ve hızlı kur artışları. Finansal manası olmayan keskin ekonomik değişiklikler. Döviz, günümüzde bir silah olarak kullanılıyor. Bir dönem bu işi yapanlar ise çarpıcı itiraflarda bulunuyor.

John Perkins, "Ben ekonomik bir tetikçiyken, benim işim buydu. Baskı, tehdit ve rüşvet kullanarak ülkelerin ekonomilerini manipüle etmeye yardım etmek." dedi.

Ekonomik tetikçiler: Yeni nesil savaş araçları… Kapitalist ve emperyalist ülkeler, istediklerini yaptırmak için bombalar kadar borsaları da kullanıyor. Dünya yeni bir döneme giderken ekonomiler yönetimler hatta savaşlar da bu "yeni" ile karşı karşıya kalıyor.

Perkins, "Bu dünyada ciddi bir problemimiz var. Dünya çok narin bir durumda. Ve bizler onu ekonomik ve çevresel bir yıkıma sürüklüyoruz. Sekiz kişinin dünyanın yarısının toplamından fazla varlığının olması gerçekten çok rahatsızlık verici. Ve insanlar artık bunu fark etmeye başlıyor. Ülkeler arasında da ciddi karmaşalar olduğunu düşünüyorum. Bu da neler olduğunu anlamayı zorlaştırıyor. Bence bu insanlar fark etmeye başladıkları için bir bastırış olarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkeler ve ekonomiler birbirine kırılıyor. Manipülatif saldırılarla fiziksel olmayan ama bir o kadar etkili savaşlar gerçekleşiyor. Çünkü bu saldırılar ülkelerin en değerli varlıklarından birine yani para birimlerine karşı düzenleniyor. Türkiye de hedefteki lokasyonlardan bir tanesi.

John Perkins, "Hiçbir şüphem yok ki ABD ve belki AB üyeleri Türkiye ekonomisini manipüle etmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Bu saldırılar çoğu zaman o ülkeyi güçsüzleştirmek ve talep edilen bir şeyi yaptırmak üzerine kurulu. Hedef ekonomiyi yıpratmak. Milli çıkarlara aykırı da olsa, emperyalist gücün istediklerini yapmak zorunda bırakmak.

Peki neden Türkiye?

Perkins, "Türkiye gibi bir ülkenin hedef alınması oldukça yüksek bir olasılık. Türkiye'nin oldukça önemli bir rolü var. Güçlü bir askeri varlığı var. Oldukça güçlü ve büyüyen bir ekonomisi var. Önemli kaynakları var. Jeopolitik konumu onu oldukça stratejik bir noktaya koyuyor." dedi.

Organiğin dışında gerçekleşen kur değişimleri, piyasaya yapılan saldırılarla meydana geliyor. Bu saldırılar da gücü, siyaseti ve diplomasiyi yıkmayı hedefliyor.

Kaynak: A Haber