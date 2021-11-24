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Ekonomi Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…
Ekonomi

Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Dünya genelindeki küresel krizin sinyalleri devam ederken Türkiye’ye karşı yeni bir harekat başladı. Yeni nesil savaşlar arasında artık ekonomik saldırılar da bulunuyor. Altın, dolar ve euro’da rekor fiyatlar meydana gelirken dövizi silah olarak kullanan tetikçikler bu operasyonu nasıl yapıyor? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:31:00 -
Dünyaca tanınan 'ekonomik tetikçi' itiraf etti! Yeni savaş taktiği döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Yeni nesil savaşların arasında artık ülke ekonomilerine saldırılar başta geliyor. Dövizi silah olarak kullanan ekonomik tetikçiler, ülkeleri para piyasalarını bozarak güçsüzleştirmeye çalışıyor. Tehdit altında bırakıyor. Peki bu döviz operasyonu nasıl yapılıyor? İşte perde arkası…

Ani ve hızlı kur artışları. Finansal manası olmayan keskin ekonomik değişiklikler. Döviz, günümüzde bir silah olarak kullanılıyor. Bir dönem bu işi yapanlar ise çarpıcı itiraflarda bulunuyor.

John Perkins, "Ben ekonomik bir tetikçiyken, benim işim buydu. Baskı, tehdit ve rüşvet kullanarak ülkelerin ekonomilerini manipüle etmeye yardım etmek." dedi.

Ekonomik tetikçiler: Yeni nesil savaş araçları… Kapitalist ve emperyalist ülkeler, istediklerini yaptırmak için bombalar kadar borsaları da kullanıyor. Dünya yeni bir döneme giderken ekonomiler yönetimler hatta savaşlar da bu "yeni" ile karşı karşıya kalıyor.

Perkins, "Bu dünyada ciddi bir problemimiz var. Dünya çok narin bir durumda. Ve bizler onu ekonomik ve çevresel bir yıkıma sürüklüyoruz. Sekiz kişinin dünyanın yarısının toplamından fazla varlığının olması gerçekten çok rahatsızlık verici. Ve insanlar artık bunu fark etmeye başlıyor. Ülkeler arasında da ciddi karmaşalar olduğunu düşünüyorum. Bu da neler olduğunu anlamayı zorlaştırıyor. Bence bu insanlar fark etmeye başladıkları için bir bastırış olarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkeler ve ekonomiler birbirine kırılıyor. Manipülatif saldırılarla fiziksel olmayan ama bir o kadar etkili savaşlar gerçekleşiyor. Çünkü bu saldırılar ülkelerin en değerli varlıklarından birine yani para birimlerine karşı düzenleniyor. Türkiye de hedefteki lokasyonlardan bir tanesi.

John Perkins, "Hiçbir şüphem yok ki ABD ve belki AB üyeleri Türkiye ekonomisini manipüle etmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Bu saldırılar çoğu zaman o ülkeyi güçsüzleştirmek ve talep edilen bir şeyi yaptırmak üzerine kurulu. Hedef ekonomiyi yıpratmak. Milli çıkarlara aykırı da olsa, emperyalist gücün istediklerini yapmak zorunda bırakmak.

Peki neden Türkiye?

Perkins, "Türkiye gibi bir ülkenin hedef alınması oldukça yüksek bir olasılık. Türkiye'nin oldukça önemli bir rolü var. Güçlü bir askeri varlığı var. Oldukça güçlü ve büyüyen bir ekonomisi var. Önemli kaynakları var. Jeopolitik konumu onu oldukça stratejik bir noktaya koyuyor." dedi.

Organiğin dışında gerçekleşen kur değişimleri, piyasaya yapılan saldırılarla meydana geliyor. Bu saldırılar da gücü, siyaseti ve diplomasiyi yıkmayı hedefliyor.

Kaynak: A Haber

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Yorumlar

okuyucu

tamamda bunlar ne yapıyorda dolar fırlıyor,açıklaması nedir,nasıl bir operasyon var ?biz yıllardır hep dış güçler bizi çökertmek istiyor diyoruzda,zarar görmemek için neden politika üretmiyoruz?pandemiden dolayı tüm dünyada enflasyon ve fiyat artışı var,fakat onlarda %10 % 20 iken bizde neden %100 oluyor ?bunları çözmemeiz lazım.hainlere kızmak fiyatları ve doları düşürmüyor,sağlam çözümler bulmalıyız...
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Ömer

Bir hastalık varsa ne yapılır doktora gidilir , teşhis konulur ve ilaç alınır tedaviye başlanır . Teşhis yanlış ise ilaçlar fayda etmez hastalık ilerler . Döviz meselesi yeni değil Türkiye’nin başına bela . Maalesef teşhis , tedavi ilaç fayda etmiyor . Bana göre yapılacak şu . Döviz spekülatörlerine devlet balyoz indirmeli indirmeli ki bir daha kalkışmasınlar . Ama olmuyor seyrediliyor . İhracat dendi , gerçek kur dendi şu dendi bu dendi teşhis yanlış kondu . Tamamen hiçbir şeye dayanmayan bu spek ler birilerinin ceplerini dolduruyor . Türkiye’deki bazı bankaların buna çanak tuttuğu söyleniyor . Acımayın kim yapıyorsa başlarını ezin .
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