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Aktüel Dünya yüksek hava basıncı rekoru Moğolistan'da kırılmış olabilir
Aktüel

Dünya yüksek hava basıncı rekoru Moğolistan'da kırılmış olabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:33:01 -
Dünya yüksek hava basıncı rekoru Moğolistan'da kırılmış olabilir

ANKARA (AA) - Moğolistan'da dünya yüksek hava basıncı rekorunun kırılmış olabileceği bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, dün Moğolistan'ın Tsetsen-Uul bölgesinde deniz seviyesinde 1094,3 milibarlık yüksek hava basıncı ve basınca eşlik eden hava sıcaklığının sıfırın altında 45,5 santigrat olduğu tespit edildi.

Söz konusu yüksek basınç Dünya Meteoroloji Örgütünün, Tsetsen-Uul bölgesinde 30 Aralık 2004'te 1089,4, Tosontsengel bölgesinde ise 1091,9 milibar olarak kaydettiği seviyeleri geride bıraktı.

Bu durumda Moğolistan'da ölçülen yüksek hava basıncının hem 2004'teki rekoru, hem de ABD ve Rusya'daki rekorları geride bırakarak bu alandaki rekoru kırmış olabileceği belirtildi.

- Basınç ölçme formüllerindeki belirsizlik

Dünya genelinde yüksek basıncı ölçmeye yönelik 15 farklı metot kullanılıyor. Hem metot farklılıkları hem de kaydedilen hava sıcaklığının deniz seviyesinden yüksekliği konusundaki coğrafi farklılıktan kaynaklı değişkenler ölçüm konusunda kesin netlik yakalanmasını zorlaştırıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütünün de yüksek hava basıncını ölçmek için iki irtifa kategorisi bulunuyor. Bu da yüksek irtifa istasyonlarında ölçülen hava basıncını deniz seviyesindeki eşdeğerine dönüştürmek için kullanılan formüllerdeki doğal belirsizliklerden kaynaklanıyor.

Bu etkenlerden dolayı Moğolistan’da dün ölçülen en yüksek hava basıncıyla meydana gelen sıfırın altında 45,5 derece ile 2004’te ölçülen sıfırın altında 44,8 derecenin birbirine çok yakın olması yüksek basınç arasındaki farkı oldukça daraltıyor.

ABD'de en yüksek hava basıncı 1983'te 1064 milibar, Rusya'da ise 1968'de 1083,8 milibar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu yüksek hava basıncının, Moğolistan'da yüzey hava sıcaklığını da sıfırın altında 44,8 dereceye düşürdüğü aktarıldı.

Bir yerde yüksek basınç meydana geldiğinde mevcut hava alçalırken havanın bulunduğu ortam ise soğumaya başlıyor. En yüksek hava basıncı ise kış mevsiminde soğuk hava ile meydana geliyor.

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