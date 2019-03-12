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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

- Erkekler 73 kiloda Ramazan Zeydanlı koparmadaki 124 kiloluk derecesiyle üçüncü oldu

12 Mart 2019 Salı 11:07
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası


ANKARA (AA) - ABD'de süren Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın 4. gününde erkekler 73 kiloda Ramazan Zeydanlı bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcu koparmada 124 kilo kaldırarak dünya üçüncüsü oldu.

Ramazan, silkmede kaldırdığı 147 kiloyla 5. toplamda da 271 kiloya ulaşarak 4. sırada yer aldı.

Türkiye bu sonuçla 4. gün sonunda 5 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda yarın kızlar 76 kiloda Dilara Narin, 81 kiloda Dilara Uçan ve erkekler 96 kiloda Onur Demirci podyuma çıkacak.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:07
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