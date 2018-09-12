Dünya yıldızından Türkiye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un bu yıl ilk kez ortak olarak düzenledikleri 'Futbolun Süperleri' ödül töreni sahiplerini buldu.

Adaylar arasında Kasımpaşa formasını giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet de vardı.

Yılın Süper Futbolcusu adayı olan Trezeguet, ödül alamazken, milli takımdan arkadaşı Salah'tan destek geldi.

Vatandaşına sahip çıkan Liverpool'un yıldızı, attığı tweette, "Asla vazgeçme" sözleriyle arkadaşına destek çıktı.