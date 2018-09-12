Dünya yıldızından Türkiye mesajı!
Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohammed Salah, Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un bu yıl ilk kez ortaklaşa düzenlediği törende, yılın futbolcusu ödülüne aday olan Trezeguet'e destek mesajı yayınladı.12 Eylül 2018 Çarşamba 23:34
Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un bu yıl ilk kez ortak olarak düzenledikleri 'Futbolun Süperleri' ödül töreni sahiplerini buldu.
Adaylar arasında Kasımpaşa formasını giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet de vardı.
Yılın Süper Futbolcusu adayı olan Trezeguet, ödül alamazken, milli takımdan arkadaşı Salah'tan destek geldi.
Vatandaşına sahip çıkan Liverpool'un yıldızı, attığı tweette, "Asla vazgeçme" sözleriyle arkadaşına destek çıktı.
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