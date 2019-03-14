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Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler

ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan 2 füzeyi yıl içinde test edecek.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler

Associated Press haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yetkililerin füzelerin ismini vermediği ancak füzelerden birinin bin kilometre menzile sahip alçak irtifa seyir füzesi, diğerinin ise menzili 3 bin ile 4 bin kilometre arasında, balistik bir füze olacağı ifade edildi.

Her iki füzenin de nükleer başlık taşımayacağı belirtilirken alçak irtifa seyir füzesinin ağustos ayında test edileceği ve 18 ay içerisinde aktif hale getirileceği kaydedildi.

Beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebilecek

Balistik füzenin ise kasım ayında test edileceği ancak beş yıl içerisinde operasyonel hale getirilebileceği belirtildi.

ABD'nin Doğu Asya ve Avrupa'daki müttefiklerine, her iki füze konusunda henüz danışmadığına dikkat çekilen haberde, Amerikan ordusunun balistik füzeyi Pasifik'teki Guam adasına konuşlandırabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustos ayında Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF Anlaşması'nı uzun zamandır ihlal ettiğini gerekçe göstererek feshedeceklerini ifade ederken Rusya ise ABD'yi anlaşmaya uymamakla suçluyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
  1. ABD
  2. ABD füze denemesi

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