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Dünya Süryaniler Birliğindenyalan haberlere karşı medyaya uyarı

Dünya Süryaniler Birliği, sosyal medyadan, NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırısı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğunu söyledi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:15
Dünya Süryaniler Birliğindenyalan haberlere karşı medyaya uyarı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Süryaniler, terör örgütüne yakın hesaplardan paylaşılan yalan haberlere karşı uluslararası medyaya kaynaklarını doğrulama uyarısında bulundu.

Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan Dünya Süryaniler Birliği (WCA), sosyal medyadan, Amerikan televizyon kanalı NBC'nin 10 Ekim'de terör örgütü yanlısı bir muhabiri kaynak göstererek bir Süryani anne ve çocuğunun Türk ordusunun saldırı sonucu öldürüldüğü haberinin yalan olduğu bilgisini paylaştı.

WCA, NBC'nin haberini de ekleyerek şu mesajı paylaştı:

"Kuzey Doğu Suriye'de bu hafta sıfır Süryani Hrıstiyanı öldürüldü. Açıklama çok yakında, fakat medyaya: Lütfen, kaynaklarınızı doğrulayın, en azından YPG olmayanları da göster, mevcut makalelerinizi düzeltin, okuyucularınızı ve halkı yanlış yönlendirmeyin ve halkımızı evde korkutmayı bırakın!"

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:15
  1. - Terör örgütü YPG/PKK
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Dünya Süryaniler Birliği
  4. terör örgütü
  5. Yalan Anadolu Ajansı

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