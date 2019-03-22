Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi bu kez altın madalya





BURSA (AA) - CEM ŞAN - Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza atan, 2017'de dünya ikincisi olan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, İngiltere'nin Manchester kentinde mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan 25 yaşındaki sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'a hızlı başladığını, katıldığı üç turnuvada iki altın, bir bronz madalya kazandığını söyledi.

Antalya'da yapılan Başkanlık Kupası'nda birinci olarak altın madalya kazandığını belirten İlgün, bu turnuvadan 2020 Tokyo Olimpiyatları için 20 puan aldığını aktararak, "Bu puan, olimpiyat sıralamasında 3. sıraya yükselmemi sağladı. Ardından 2-3 Mart'ta ABD Açık Turnuvası'na katıldım. Orada da birinci oldum ve yine 20 puan aldım. Küçük sakatlıklarım olduğu için biraz performansım düştü ve son olarak katıldığım Hollanda Açık Turnuvası'nda ise üçüncü olarak bronz madalya kazandım." dedi.

Dünya Şampiyonası'nın mayıs ayında Manchester'da yapılacağını hatırlatıp, bu organizasyonun 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi çok önemli olduğunu vurgulayan İlgün, "Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Hem ülkeme hem de Bursa'ya altın madalyayı getirmek istiyorum. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda birinci olursam, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanıp, orada da altın madalyayı ülkeme getireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Katıldığı turnuvaların Dünya Şampiyonası öncesi antrenman gibi olduğunu dile getiren İlgün, "Bu turnuvalar hem iyi hazırlanmamızı hem de performansımızı görmemizi sağlıyor. Küçük sakatlıklarım var. Tedavilerimi olup, antrenmanlara devam ederek, Dünya Şampiyonası'na son sürat hazırlanıyorum. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde antrenörüm Fikret Temoçin ile antrenmanlara devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra kampa girerek Dünya Şampiyonası hazırlıklarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.





- "En iyi rakiplerle karşılaşıyorum"





Hatice Kübra İlgün, turnuvalarda kazandığı puanların olimpiyat sıralaması için çok önemli olduğunu belirtti.

Yarışmalara, en zor sıklet olarak nitelendirdiği 57 kiloda çıktığını anlatan İlgün, şöyle devam etti:

"Dünya veya olimpiyat şampiyonlarıyla dövüşüyorum. En iyi rakiplerle karşılaşıyorum. Şu anda olimpiyat sıralamasında üçüncü sıradayım. Hedefim onların da önüne geçmek. En iyi rakibim olimpiyat şampiyonu ve ben onunla dövüştüm. Başa baş giden bir mücadelemiz var. Bazen ben onu yeniyorum, bazen de o beni yeniyor. Olimpiyatlarda onu yeneceğimden eminim. Sıralama gereği büyük ihtimalle finalde karşılaşacağız. Üçüncü sıradayım ve sıralamadaki ilk 6 olimpiyatlara direkt katılıyor. Yerimi korumam gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alırsam, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmam garanti gibi. Dünya Şampiyonası'nın ardından 4 grand prix olacak. Bunlar da olimpiyatlar için puan veriyor. Bunlara da katılacağım."





- "Kazandığım madalyaları Cumhurbaşkanı'mıza takdim edeceğim"







Hatice Kübra İlgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da yakın zamanda kabul edeceği sporcular arasında kendisinin de bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu yıl kazandığı 3 madalyayı takdim edeceğini anlatan İlgün, "Cumhurbaşkanı'mız Bursa'ya geldiğinde kendisiyle görüşmüş ve ona dünya derecesi sözü vermiştim. 2017'de dünya ikincisi oldum. Altın madalya kılpayı kaçtı. Mayısta yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Cumhurbaşkanı'mıza verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum. Ardından olimpiyatlarda da altın madalya alarak bir üst basamağa yükselmek istiyorum." şeklinde konuştu.







