  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki salgını geç duyurması ve insandan insana bulaşmadığını açıkladığı için eleştiriliyor.

2020-04-27 22:28:00 - 2020-04-27 22:29:16
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/dunya-saglik-orgutunden-pes-dedirten-piskinlik-bizi-dinleseydiniz-20291

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı