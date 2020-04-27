Dünya Sağlık Örgütü'nden 'pes' dedirten pişkinlik: Bizi dinleseydiniz...
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki salgını geç duyurması ve insandan insana bulaşmadığını açıkladığı için eleştiriliyor.
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