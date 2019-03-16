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Dünya rekortmeni Erken, şehitler için "104" metre yüzecek

- Milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tek nefeste 104 metre yatay dalış yapacak- Dünya rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken:- "Bu dalışı şehir iskelesinden Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu iskeleye kadar olan parkurda planladık. Bunun bir amacı Çanakkale Savaşları'nda Nusret Mayın Gemisi'nin katkısı"- "Çanakkale'de hava bu sıralar biraz daha sert. Benim için zor bir dalış olacak. Boğazın alt ve üst akıntısı, anaforlarıyla mücadele edeceğim"

16 Mart 2019 Cumartesi 12:05
Dünya rekortmeni Erken, şehitler için "104" metre yüzecek


ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Maviliklerden Ecdada Selam Olsun" temasıyla hazırladığı etkinlikte tek nefeste 104 metre yatay dalış yapacak.

Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatı boyunca çok sayıda önemli başarıya ve şampiyonluğa imza attığını söyledi.

Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik yaparak Çanakkale şehitlerini anmak istediğini ifade eden Erken, "Maviliklerden Ecdada Selam Olsun" temasıyla tek nefeste 104 metrelik bir yüzme projesi hazırladığını anlattı.


- "Nusret Mayın Gemisi'nin katkısı"


Çalışmayı kendi branşlarında şampiyonluk elde etmiş 104 minik sporcuyla gerçekleştireceğini belirten Erken, şöyle konuştu:

"Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104 yılı. Ben de 104 metrelik sembolik bir dalış yapmak istedim. Bu dalışı şehir iskelesinden Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu iskeleye kadar olan parkurda planladık. Bunun bir amacı Çanakkale Savaşları'nda Nusret Mayın Gemisi'nin katkısı. O gemi bıraktığı mayınlarla düşman gemilerine geçit vermedi. Boğaza döşediği 26 mayınla adeta düşman donanmasını püskürttüler. Biz bu etkinliğe 104 minik sporcuyu da dahil ettik. Voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında şampiyon olan 6-14 yaş arasındaki 104 minik sporcumuz da benimle olacak. Onlar da Çanakkale'nin evlatları olarak böyle bir etkinlikte bulunacaklar."

Bunun sembolik bir dalış olduğunu vurgulayan Erken, "Bir rekor denemesi değil. Ben yatay olarak 104 metrelik parkurda şehir iskelesinden Nusret Mayın'a kadar yüzeceğim suyun altından tek nefeste." ifadelerini kullandı.

Birgül Erken, hava koşullarının Çanakkale'de bu mevsimde biraz sert geçtiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'de hava bu sıralar biraz daha sert. Benim için zor bir dalış olacak. Boğazın alt ve üst akıntısı, anaforlarıyla mücadele edeceğim. Etkinliği kıyıya yakın alanda yapacağım için vatandaşlar da beni izleyebilecekler. Akıntılar ya da sudaki zorluklar ne kadar beni zorlarsa zorlasın ben bu güçle, atalarımızdan bize miras bırakılan Çanakkale ruhu ile dinç ve canlı duruyorum."


- "Hedefim 104 minik şampiyona doğru hedefler verebilmek"


"Çanakkale büyük bir ruhtur, acı ve gözyaşıdır, inançtır, zaferdir, direniştir, emektir." diyen Erken, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz anısına gerçekleştireceğimiz bu projemizde bir kadın, bir eğitimci, bir milli sporcu ve bir dünya rekortmeni olarak, ecdadımıza layık olabilmek, geleceğimizin mimari olan gençlerimize örnek olmak, hayallerine ilham verebilmek amacıyla ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje ile Çanakkale'de bir ilki gerçekleştirerek, aziz ecdadımızla geleceğimizin teminatı gençliğimizi bir araya getirmenin mutluluğu yaşıyorum. Hedefim dalıştan öte 104 minik şampiyona doğru örnekler, doğru hedefler verebilmek. Bizler Çanakkale'nin evlatları olarak Çanakkale ruhuna duyarlı birer sporcular olarak, dalışımızı Nusrat Mayın Gemisi önünde tamamlamayı özellikle istedik. Çanakkale Zaferi deyince akla ilk gelen ve bu zaferin simgesi haline gelmiş şeylerden biri de Nusret Mayın Gemisi'dir. Bu etkinlikle tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi nice isimsiz kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz."


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:05
  1. Birgül Erken
  2. Çanakkale
  3. Deniz Zaferi

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