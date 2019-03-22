"Dünya Rallisi'nin turizm noktası Marmaris olacak"

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Dünya Ralli Şampiyonası'nı takip eden kitle tamamen bütün rezervasyonlarını Marmaris'e kaydırmış durumda. Rezervasyonlarda inanılmaz bir artış var. Bu sene otel bulmakta zorlanacaklar." dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağının bu sezon 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirileceğini aktaran TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 Türkiye Rallisi bittikten bir hafta sonra 2019 hazırlıklarını geçen kasımdan itibaren sürdürdüklerini söyledi.

2018 Türkiye Rallisi'nde hem takımlar hem de pilotlardan aldıkları geri dönüşlere göre etaplarda birtakım ekleme ve çıkarmalar yapmaya karar verdiklerini belirten Üçlertoprağı, şöyle konuştu:

"Yarışın görselliğini ve deniz etaplarını artırdık. Marmaris'in doğasını ve güzelliğini dış basına ve yurt dışına göstermek adına birtakım esaslı değişiklikler yapacağız. Bunlar daha çok sportif tarafına etkisi olacak. Bu değişiklikleri yaparken turizm boyutuna ülkemizin ve Marmaris'in tanıtımına katkı da sağlayacak doğal güzellikleri daha çok sunabileceğimiz kurgu düşünüyoruz. Bu sene 2 etabı Marmaris yarışına dahil edeceğiz."





- Çevreci ralli





Başkan Üçlertoprağı, çevreci bir ralli olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, "FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu), otomobil sporları yarışlarında çevre ve karbon salınımına çok önem veriyor. Bunu da belli bir parametre ve kıstaslarla değerlendiriyor. Türkiye Rallisi tarihinde ilk defa çevre standartlarına dahil oldu ve 2 yıldız almayı başardı. Zaten en üst nokta 3 yıldız. İlk defa düzenleyip 2 yıldız alan tek ralliyiz. Bu hem ekibimizin, o zamanki federasyon başkanımız ve şimdiki onursal başkanımız Serkan Yazıcı'nın da çevreye verdiği önemden kaynaklanıyor. Bu sene de karbon salınımını sıfırlamayı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- "Bu seneki amacımız en iyi ralliyi yapmak"





Dünya Ralli Şampiyonası'nın geçen yıl Marmaris'te yapılan 10. ayağına değinen Üçlertoprağı, "Dünya Ralli Şampiyonası uzun zamandır yarış yapan çok kült ülkelerden oluşuyor. Biz Marmaris'te ilk kez yaptığımız halde çok büyük bir başarı elde ettik. Bu FIA tarafından takdirle karşılandı. Bu seneki amacımız en iyi ralliyi yapmak. Biz ülke olarak organizasyon kabiliyeti çok yüksek bir ülkeyiz. Bu sene en iyisini yapacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl rallinin sportif yönüne ağırlık verdiklerini, neler yapacaklarını gösterdiklerini vurgulayan Üçlertoprağı, iyi bir organizasyonun önemli olduğunu belirtti.

Organizasyon ve ülke tanıtımında sportif başarının önemine dikkati çeken Üçlertoprağı, geçen yıl Marmaris'te çok sayıda turist ağırlandığını aktararak şöyle konuştu:

"Bu yıl rallide tamamen turizme ağırlık veriyoruz. Artık sportif tarafımızı ispatladık. Genelde dünyada ralliyi takip eden çok büyük bir kitle olur. Onların turizm noktası İspanya Rallisi'dir. Bütün ayakları takip ederler, Barselona Rallisi'ne tatil amaçlı giderlerdi. Biz inşallah bunu Marmaris Rallisi olarak çevireceğiz. Dünya Rallisi'nin turizm noktası Marmaris Rallisi olacak. Ülkemizin güzellikleri Barselona'ya göre daha çok, daha ekonomik hem de çok daha iyi hizmet veriyoruz. Üstelik çok da misafirperveriz. Dünya Ralli Şampiyonası'nı takip eden kitle tamamen bütün rezervasyonlarını Marmaris'e kaydırmış durumda. Bütün rezervasyonlar önce bize geliyor. Rezervasyonlarda inanılmaz bir artış var. Bu sene otel bulmakta zorlanacaklar. Geçen yıl bile doluyduk. Bu sene Marmaris dolu, civar ilçelere taşacağını öngörüyoruz. Bu ralli uzun vadede Marmaris'e çok büyük katkı sağlayacak."





- "Ralliyi Marmaris'e Serkan Yazıcı hediye etti"





Başkan Eren Üçlertoprağı, rallinin Marmaris'te yapılmasında önceki başkan Serkan Yazıcı'nın önemli rolü olduğunu belirterek "TOSFED'in geçen dönem ve onursal başkanı Serkan Yazıcı benim ağabeyimdir. Yazıcı, sporumuzun da ağabeyidir. Marmaris Belediye Başkanlığı adaylığı için ayrıldığından dolayı üzülmüştük. Bu görevi de bir ülke hizmeti olarak gördük. Kendisinin vizyonundan çok yararlandık. Marmaris’in yararlanması da daha önemli. Bağımsız iradesiyle genel kurul onursal başkan ilan etti. Marmaris Rallisi'nin yapılmasının tek sebebi Serkan Yazıcı'ydı. Kendisinin verdiği maddi manevi destek sayesinde oldu. Büyük fedakarlıkla bu organizasyonu getirdi. Ralliyi Marmaris'e Serkan Yazıcı hediye etti. Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris'i hak ettiği yere getirecek." değerlendirmesinde bulundu.