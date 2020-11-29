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Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:45:49 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Filistin davası en karanlık günlerden geçiyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistin davasının karanlık günlerden ve zor koşullardan geçtiğini belirterek, Filistinlilere "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Karadaği, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yakın olduğunu söyleyenlerin Filistinlilerden vazgeçtiğini, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i işgal edenlerle normalleşme anlaşmaları yaparak işgalcilere boyun eğdiğini belirtti.

Bu anlaşmaların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini kaydeden Karadaği, "Gerçek şu ki Filistin davası en karanlık günlerden ve zor koşullardan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Karadaği ayrıca Filistinlilere "birlik olma, anlaşmazlıkları bitirme ve İsrail işgali ile mücadele için stratejik plan yapma" çağrısında bulundu.

- Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 73 yıl önce 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin'in Yahudi ve Arap olmak üzere ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı 2 kararla da aynı günün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayınlama, toplantılar düzenleme ve film gösterimleri yapma gibi etkinlikler gerçekleştirmesini istiyor.

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