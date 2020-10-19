  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen "asılsız" iddialara tepki verdi
Aktüel

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen "asılsız" iddialara tepki verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:35:59 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkanı'na yöneltilen "asılsız" iddialara tepki verdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır rejimine yakın basın organlarının, "Birliğin Başkanı Ahmed Raysuni'ye nispet edilen, 'Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır' yönündeki iddialarının" asılsız olduğunu belirtti.

Mısır rejimine yakınlığıyla bilinen Amr Edib, "mbc Mısır" kanalında yaptığı programda, Raysuni'nin, "Türk ekonomisine savaş açmak dinden çıkmaktır. Türk ekonomisine destek vermenin ise umre sevabı vardır." yönünde fetva verdiği iddiasında bulundu.

Söz konusu iddiaların ardından Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Raysuni'ye atfedilen iddiaların yalan olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Raysuni'nin bu yönde bir beyanı olmadığı vurgulanırken, "yalan, uydurma ve sahtekarlıkta bu reddeye mi vardınız?" ifadeleri kullanıldı.

"Amr Edib'in söyledikleri utanç verici ve Mısır rejimine bağlı basının ahlaki çöküşüne canlı bir örnek teşkil ediyor." denilen açıklamada, söz konusu gazeteci ile bu tür basın organlarının, Raysuni gibi bütün ömrünü Allah'a davete adamış İslam alimlerinin imajını karalamak için çalıştığı vurgulandı.

Amr Edib, söz konusu televizyon programında Raysuni'ye yönelik iddialarının ardından alaylı bir şekilde "O halde umre yapmayı bırakalım. Türk peyniri alalım ya da kahvesini içelim, umre yapmış sayılırız." yorumunda bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!
Gündem

Kıbrıs gazetesinin Türkiye düşmanlığı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın zaf..
Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephesine 2. Dünya Savaşı gazileri gönderildi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar şiddetlenirken Ermenistan, cephe hattına 2. Dünya Savaşı gazilerini göndermeye başladı.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay