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Dünya mantıları ‘Hammur’la artık Van’da

Vanlı işletmeci tarafından ‘Hammur’ ismi verilen iş yeri, nezih ortamı ve dünya mantılarıyla büyük beğeni topluyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:23
Dünya mantıları ‘Hammur’la artık Van’da

Vanlı işletmeci tarafından ‘Hammur’ ismi verilen iş yeri, nezih ortamı ve dünya mantılarıyla büyük beğeni topluyor.


Vanlı işletmeci Hakan Elçi ve İrfan Sarıca tarafından İki Nisan Caddesi üzerinde kurulan ‘Hammur’ isimli iş yeri, misafirlerini ağırlamaya başladı. Van’da bir ilk olarak mantı çeşitlerinin ağırlıklı olarak servis edildiği iş yeri, bunun yanında ızgara çeşitleri ve dünya çaylarıyla da misafirlerine hizmet veriyor. Kahvaltı çeşitlerinin de yer aldığı iş yeri, Van ve bölge halkına hizmetin en iyisini sunabilmek için deneyimli ve güler yüzlü kadrosuyla Van’ın ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Çocuklu aileleri de unutmayan işletme, kurduğu oyun parkı ve sinema salonuyla da göz kamaştırıyor.



20’ye yakın mantı çeşidi


Dünya mantılarını Van’a getirdiklerini söyleyen Elçi, “Çin, İtalya, Gürcü ve Polonya’nın yanında Sinop ve Kayseri başta olmak üzere 20’ye yakın mantı çeşidimiz var. Aynı şekilde dünya çaylarımız da var. Çin çayından Arjantin çayına kadar çeşitlerimiz var. Tercihe göre gözleme ve dünya tatlılarını konseptimizde barındırıyoruz. Mantı sevmeyen müşterilerimizi düşünerek kaşarlı köftemiz, anne köftesi ve anne kavurması şeklinde ev yemeklerimiz mevcut. Bunun yanında çocuk gelişim uzmanımız eşliğinde çocuklarımız oyun parkında ve çocuk sinemasında zaman geçirirken, anne ve babaları da rahat bir şekilde yemeklerini yiyebiliyor. Açık hava terası olan ve kahvaltı servisi yapabilen bir işletmeyiz. Kahvaltı çeşitlerimiz sıcak ağırlıklı olmak üzere doğal çeşitlerimiz var” dedi.



Van ekonomisine katkı


İşletme sahibi Hakan Elçi, Van’ın hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Van ekonomisine katkı sunmak için çıktığımız bu yolda, ilk etapta yaklaşık 20 kişiyi istihdam ettik. Ekonominin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde, istihdama ciddi katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Büyük emekler harcayarak kurduğumuz bu işletmemizin Van’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:23
  1. doğa

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