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Spor Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası Çin’de yapılacak! Türkiye’yi Gençlerbirliği Spor Lisesi temsil edecek
Spor

Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası Çin’de yapılacak! Türkiye’yi Gençlerbirliği Spor Lisesi temsil edecek

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Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası Çin’de yapılacak! Türkiye’yi Gençlerbirliği Spor Lisesi temsil edecek

Gençlerbirliği Spor Lisesi, Çin'de 17-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) 64 takımla Suzhou kentinde düzenleyeceği organizasyon 17-26 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Şampiyona öncesinde tam zamanlı kamp programı uygulayacak Gençlerbirliği Spor Lisesi, ilk kez katılacağı organizasyonda kulüp takımı değil "Türkiye şampiyonu okul takımı" unvanıyla yer alacak.

Gençlerbirliği'nin yanı sıra MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve amatör kulüplerden öğrencilerin yer aldığı ekip, farklı altyapılarda yetişen sporcuları aynı çatı altında buluşturuyor.

ISF'nin 2 yılda bir düzenlediği Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası, farklı ülkelerden okul takımlarını bir araya getiriyor.

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