Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli’nin ''3 oyuncu için Dünya Kupası’nı bekliyor'' iddiası Fenerbahçeli taraftarların gözlerini de Rusya’ya çevirdi…

Asıl iddia ise Fenerbahçe’nin Rusların parlayan oyuncusu Denis Cheryshev’i beklediği oldu… Comolli’nin geçen sezon Villareal’de sakatlıklar yüzünden kötü bir yıl geçiren Rus oyuncu için menajeriyle anlaştığı Villareal’le bir görüşme yaptığı ama Cheryshev’in “Dünya Kupası’nı bekleyelim” demesi yüzünden görüşmeleri “stand-by”a aldığı bildirildi.