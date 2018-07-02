Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş

Belçika, Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüşlerden birine imza attı. Fair play puanıyla 2. tura yükselen Japonya'ya karşı 2-0 geriye düşen Belçika, 90+4'te bulduğu golle maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda gol düellosu yaşandı. 48. dakikada Haraguchi'nin golüyle devreye adeta golle başlayan Japonya, 52'de Inui'nin harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Belçika'yı şoktan çıkaran gol ise 69'da geldi. Vertonghen'in ilginç kafa golü Şeytanları maça ortak yeniden ederken, beraberlik golü de 74'den Fellaini'nin kafasıyla geldi. Maçın son anları nefesleri keserken Belçika, 90+4 Chadli'nin golüyle maçı çevirmeyi başardı. Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Brezilya oldu.