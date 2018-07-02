THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, uzatmalarda bulduğu golle Japonya'yı 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:37
Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş

Belçika, Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüşlerden birine imza attı. Fair play puanıyla 2. tura yükselen Japonya'ya karşı 2-0 geriye düşen Belçika, 90+4'te bulduğu golle maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda gol düellosu yaşandı. 48. dakikada Haraguchi'nin golüyle devreye adeta golle başlayan Japonya, 52'de Inui'nin harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Belçika'yı şoktan çıkaran gol ise 69'da geldi. Vertonghen'in ilginç kafa golü Şeytanları maça ortak yeniden ederken, beraberlik golü de 74'den Fellaini'nin kafasıyla geldi. Maçın son anları nefesleri keserken Belçika, 90+4 Chadli'nin golüyle maçı çevirmeyi başardı. Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Brezilya oldu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:37
  1. 2018 FIFA Dünya Kupası
  2. Japonya
  3. Belçika
  4. Brezilya

YORUM YAZ

  • Mehmet gülerMehmet güler59 dk önce
    (Editörden: Bahsettiğiniz reklam, google reklamı olup, sitemizle ilgisi yoktur. Bilgilerinize...)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile..
  2. Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve..
  3. Beyaz Saray tarih verdi! İkinci..
  4. Korkunç vahşet! Köpeğin gözlerini..
  5. Etimek tatlısı
  6. Almanya'da flaş gelişme! İstifasını..
  7. Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a..
  8. Hiperaktivite bozukluğu olan..
  9. Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı
  10. Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş
  11. Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP..
  12. 'Pezevenk' Müjdat Gezen konuştu: Benim..
  13. Kalp krizini anlamanınyolları
  14. Endonezya Bali Adası'nda Agung..
  15. Çabuk acıkmayı engelleyen besinler
  16. Bilecik'te korkutan orman yangını çıktı
  17. Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!..
  18. Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert sözler
  19. Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup,..
  20. Kocaeli'de yerli kripto para..
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?