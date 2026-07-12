  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uçakta facianın eşiğinden dönüldü: Kabin camı yerinden çıktı! Yolcu son anda kurtarıldı Ne güzel işte sarhoşlar başka kapıya! Türkiye tatilde ucuz alkolde pahalıymış Bize her yer Türkiye! CİMER’de sınırları aşan hizmet Kafayı çeken ayyaşlar camide ahlaksızlık yaptı! Uyaran imamı hastanelik ettiler Hamaney’den intikam yemini: ‘Yakın zamanda…’ Bakan Mustafa Çiftçi’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Hakkında yakalama kararı var: Hüseyin Can Güner'in nerede olduğu ortaya çıktı Akım öyle değil böyle olur! Kur’an kursuna çocuk akını Boykot markalar Türkiye'de imparatorluk kurdu! Hastaneye kaldırılmıştı: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi
Spor Dünya Kupası’nda son yarı finalist belli oldu
Spor

Dünya Kupası’nda son yarı finalist belli oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası’nda son yarı finalist belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalara giden maçta İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kansas Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pedro Pinheiro yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin, 10’uncu dakikada Mac Allister’ın golüyle öne geçti ve ilk yarı Arjantin’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İsviçre’de 67’nci dakikada Dan Ndoye skoru 1-1’e getirdi. Embolo, 72’nci dakikada gördüğü kırmızı kartla İsviçre’yi 10 kişi bırakırken, mücadelenin normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Uzatmaların ilk yarısında da eşitlik bozulmadı. 112’nci dakikada Julian Alvarez, Arjantin’i bir kez daha öne geçirdi. 120+1’inci dakikada Lautaro Martinez, skoru belirledi: 3-1. Arjantin, yarı finalde 15 Temmuz Çarşamba günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!
İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!

Gündem

İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!

Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!
Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!

Gündem

Trump masayı tekmeledi, dünyayı ateş çemberine attı! ABD Başkanı ilan etti: İran'la ateşkes bitti!

'Dünya cennetinin sahte ışıkları ve "eyvah" eşiği'
'Dünya cennetinin sahte ışıkları ve “eyvah” eşiği'

Yaşam

'Dünya cennetinin sahte ışıkları ve “eyvah” eşiği'

Dünya Kupası'nda forma giymişti: 25 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nda forma giymişti: 25 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Spor

Dünya Kupası'nda forma giymişti: 25 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23