Dünya Kangal'a boyun eğdi! Artık tescillendi

Dünyada çeşitli isimler ile anılan Kangal köpekleri, Uluslararası Köpek Bilimi Federasyonu (FCI) tarafından Kangal ismi altında özel bir ırk olarak kabul edildi.

"ÖZEL BİR IRK"

Türkiye'de Sivas Kangal olarak adlandırılan, yurt dışında ise başta çoban köpeği olmak üzere bir çok farklı isimli adlandırılan Kangal köpekleri, uluslararası köpek bilimi federasyonu tarafından özel bir ırk olarak kabul edilip Kangal ismi ile tanımlandı.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN SONUCU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu üyesi, Sertifikalı Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Sivas'ta uzun süren çalışmalar sonunda 20 gün önce FCI tarafından Kangal köpeklerinin ırk tanımlamasının yapılarak, özel bir ırk olarak kabul edildiği ve Kangal ismi ile tanımlandığını belirterek, "Kangal ırkı köpekler dünyadaki ırklar arasında Kangal ismi ile kabul edilmemekteydi. Katıldığımız yarışmalar, yaptığımız başvurular ve verdiğimiz mücadeleler neticesinde 20 gün önce bu ırk Dünya köpekleri arasında Kangal ismi ile yerini aldı" dedi.