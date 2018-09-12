THY - Trabzon - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul itfaiyesi rüzgarı

Güney Kore’de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen 13. Dünya İtfaiye Oyunları’nda İstanbul İtfaiyesi rüzgarı esiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ‘En İyi Gösteri ve Yürüyüş’ dalında altın madalyanın sahibi oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:56
Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul itfaiyesi rüzgarı

Dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları’nın 13.’sü Güney Kore’nin Chungju şehrinde gerçekleştiriliyor. 10-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarışıyor.

TULUMBACILAR EN İYİ GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ KUPASINI ALDI

13. Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk iki gününe damga vurdu. Açılış seremonisi esnasında düzenlenen ‘En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş’ kategorisinde İstanbul İtfaiyesi’nin tulumbacılar kıyafeti ile yaptığı gösteri ve yürüyüş birinciliğe layık görüldü. İtfaiyeciler takım halinde 33 altın madalya ve Muster Kupası’nın sahibi oldu.

Yine ilk gün yapılan yarışmalarda ‘En iyi İtfaiye Aracı Sürücüsü’ dalında Hakan Kurçenli gümüş madalya kazandı. Yüzme branşında yapılan yarışlarda ise, Hüsnü Fil, 100 metre serbest yüzmede gümüş, 50 metre serbest yüzmede ise bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre serbest yüzme yarışında ise Ferhat Çömlekçioğlu, Nurettin Ünal Süleyman Habib Katmer ve Hüsnü Fil, 4 gümüş madalya elde ettiler.

İKİNCİ GÜN MADALYA YAĞMURU

İkinci gün yarışlarında; Powerlifting kategorisinde 67,5 kiloda Şükrü Akyıldız kaldırdığı 350 kg ve 82 kiloda Selçuk Kutluer kaldırdığı toplam 465 kilo kg ile altın madalya kazandılar.
67,5 kiloda Mustafa Yıldız kaldırdığı 300 kilo ve 75 kiloda Barbaros Baran 410 kg ile gümüş madalyanın sahibi oldular. 67,5 kiloda Hamdi Akyıldız 290 kg, 75 kiloda Nurettin Ertekin 405 kg ve 90 kiloda Erman Kendibaşına kaldırdığı toplam 480 kg ile bronz madalyayı boyunlarına taktılar. Bodybuilding (Vücut Geliştirme) kategorisinde ise 90 kiloda Erman Kendibaşına bronz madalyanın sahibi oldu.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları’nın en başarılı takımı oldular.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:56
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi
    1. İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj..
    2. Nişanlıyken, nikâh yapmak pişmanlık..
    3. Akıllara durgunluk veren olay! 7..
    4. Kiraz yaprağı sarması yediniz mi?
    5. Başkan Uysal: TEKNOFEST teknoloji..
    6. “Şehadete sevdalı milletimiz için..
    7. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    8. Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya
    9. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    10. “Erdoğan İsrail pazarını bitirecek
    11. Sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek..
    12. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    15. ABD ve Almanya dışişleri bakanlarıyla..
    16. Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik
    17. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    18. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    19. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    20. Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?