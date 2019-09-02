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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

- Serbest Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak:

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Süleyman Karadeniz

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Kadro
  3. serbest milli takımı
  4. Taha Akgül

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