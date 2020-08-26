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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu geçti.
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:10:54 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu geçti.
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