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Dünya Gençler Halter Şampiyonası

- Milli sporcular, şampiyonanın ikinci gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

02 Haziran 2019 Pazar 12:05
Dünya Gençler Halter Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, koparmada 125 kilo ile altın madalya kazandı. Silkmede 148 kilo ile 4. sırada yer alan milli sporcu, toplamda ise 273 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda mücadele eden Doğan Dönen ise koparmada 121 kilo ile gümüş, silkmede 148 kilo ile bronz ve toplamda da 269 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkekler 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 135 kilo ile bronz, silkmede 172 kilo ile gümüş ve toplamda ise 307 kiloluk derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "İstiklal Marşı'nı okutup bayrağı dalgalandırmaktan öte mutluluk yok. Büyük Türk milletine armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Dünya Gençler şampiyonu unvanını elde eden Caner Toptaş ise Fiji'de Türk bayrağını dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde milli sporcu Ayşe Doğan ile 3 bronz madalya elde etmişti. 47 ülkeden 248 sporcunun katıldığı organizasyon, 8 Haziran'a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:05
  1. Caner Toptaş
  2. Doğan Dönen
  3. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
  4. Fiji
  5. halter
  6. Muhammed Furkan Özbek
  7. Tamer Taşpınar

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