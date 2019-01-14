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Dünya Gençler Curling Şampiyonası

- Türkiye Genç Kız ve Genç Erkek takımları organizasyon sonunda B kategorisinde kaldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
Dünya Gençler Curling Şampiyonası


ANKARA (AA) - Finlandiya'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kız ve genç erkek takımları, B kategorisinde kaldı.

C Grubu'nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımı, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubunu 4. sırada tamamladı.

Genç Erkek Milli Takımı ise mücadele ettiği C Grubu'nda 7 maç yaptı. Grup müsabakalarını 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, grubunda 3. sırada yer aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
  1. Curling
  2. Dünya Gençler Curling Şampiyonası
  3. Genç Erkek Milli Takımı
  4. Genç Kız Milli Takımı

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