Dünya Gençler Curling Şampiyonası
- Türkiye Genç Kız ve Genç Erkek takımları organizasyon sonunda B kategorisinde kaldı14 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
ANKARA (AA) - Finlandiya'nın Lohja kentinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kız ve genç erkek takımları, B kategorisinde kaldı.
C Grubu'nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımı, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak grubunu 4. sırada tamamladı.
Genç Erkek Milli Takımı ise mücadele ettiği C Grubu'nda 7 maç yaptı. Grup müsabakalarını 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan milliler, grubunda 3. sırada yer aldı.
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