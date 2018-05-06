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Dünya futbolu onun için tek yürek oldu!

76 yaşındaki Alex Ferguson'un hastaneye kaldırılmasının ardından futbol dünyası tek yürek oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:58
Dünya futbolu onun için tek yürek oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran ve kazandığı 38 kupayla dünya futbolunda ayrı bir yer edinen 76 yaşındaki Ferguson'un geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınması futbol dünyasını üzüntüye boğdu.

Haberi bugün manşetinden veren İngiliz gazeteleri, beyin ameliyatı geçiren "Sir" unvanlı teknik adamın hayatta kalma mücadelesi verdiğini okuyucularıyla paylaştı.

İskoç çalıştırıcının eski öğrencilerinden David Beckham ile Real Madridli Cristiano Ronaldo, Ferguson'la birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlarda bulundu.

Portekizli futbolcu Ronaldo, "Sevgili dostum, dualarım seninle birlikte. Güçlü ol patron." ifadesini kullanırken, Beckham ise eski teknik direktörüne "savaşmaya devam et" mesajını gönderdi.

FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK 

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, UEFA'nın yanı sıra, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City, Glasgow Rangers, Aberdeen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Dünyanın çeşitli liglerinde mücadele eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Milan, Sevilla, Valencia, Bayer Leverkusen sosyal medya hesaplarından Ferguson'un en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Manchester Unitedlı futbolcuların yanı sıra Arsenal forması giyen Mesut Özil, Borussia Dortmundlu Nuri Şahin, Feyenoordlu Robin van Persie, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce da İskoç futbol adamına mesaj gönderen isimler arasında yer aldı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:58
  1. Massimiliano Allegri
  2. Paris Saint Germain
  3. Christiano Ronaldo
  4. Manchester United
  5. Cristiano Ronaldo
  6. Leicester City FC
  7. Robin Van Persie
  8. Manchester City
  9. Glasgow Rangers
  10. Alex Ferguson
  11. David Beckham
  12. Galatasaray
  13. Fenerbahçe
  14. Nuri Şahin
  15. Tottenham
  16. İngiltere
  17. Liverpool
  18. Barcelona
  19. Marsilya
  20. Juventus
  21. Valencia
  22. Glasgow
  23. Everton
  24. Ronaldo
  25. Arsenal
  26. Milan
  27. Roma

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