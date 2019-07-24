



ANKARA (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 117 ülkeden bini aşkın eskrimcinin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler flörede Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Engin Batuhan Menküer, kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil etti.

Erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım 42'nci olurken, aynı kategoride mücadele eden Hakan Yıldırım, şampiyonayı 137'nci sırada tamamladı.

Kadınlar flörede İrem Karamete şampiyonaya 53'üncü sıradan veda ederken, erkekler flörede Martino Minuto 50'nci oldu. Aynı kategoride mücadele eden Tevfik Burak Babaoğlu 150, Engin Batuhan Menküer ise 166'ncı sırada yer aldı.

Kadınlar kılıç kategorisinde Fatma Zehra Köse 29'uncu, aynı kategoride mücadele eden Iryna Shchukla 46, Deniz Selin Ünlüdağ 62, Nisanur Erbil ise şampiyonada 70'inci sıranın sahibi oldu.

Kadınlar Kılıç Milli Takımı, dünyanın en iyi 14'üncü takımı olarak şampiyonayı tamamladı.

Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, tablo-32'de karşılaştığı Venezuela Milli Takımı'nı 45-36'lık skorla yenerek son 16'da Fransa'nın rakibi oldu.

Fransa'yla gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda 45-24 mağlup olan milliler, Japonya, Kanada ve Azerbaycan takımlarıyla oynadığı maçlar sonucunda şampiyonayı 14'üncü sırada bitirdi.



