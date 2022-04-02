Dünya devleri Türkiye’ye yöneliyor

BUĞRA KARDAN

Covid-19’un yayılımını önlemek için gerekli her adımı atan, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için elinden geleni yapan Türkiye takdir topluyor. 2020 ve 2021’de büyüyen, 2022’de de ekonomide yeni bir başarı öyküsü ortaya koymayı planlayan ülke dünya devi holdinglerin ve firmaların da dikkatlerini çekiyor.

Yatırım yarışı

Savaş nedeniyle Rusya’da yatırımlarına ara veren Ford, Boeing, General Motors, Nike, PepsiCo, Apple, Levi’s ve Walt Disney dümenlerini Anadolu’ya kırıyor. Adidas, Airbnb, ExxonMobil ve FedEx de öyle.

Dünya devlerinden İsveçli IKEA, Polonyalı LPP, Alman Boehringer Ingelheim, Belçikalı DW Reusables. Japon Kaga da Türkiye’de yeni yatırımlar yapmak için düğmeye basıyor. Hugo Boss ve Benetton Group da ülkede yer almayı planlıyor.

Ekonomi durmuştu

2020 ve 2021’de pandemi önlemleri alınmıştı. Bu önlemler, ekonominin durmasına, istihdamın daralmasına neden olmuştu. Ülkeler kapanmaya gitmişti. Global ekonomi, ticaret küçülmüştü.

Aşılamanın yaygınlaşması ve yeni normale girilmesinin ardından da dünya ekonomisi toparlanmaya başlamıştı. Ancak V tipi toparlanma Avrupa’yı tedarik sorunuyla karşı karşıya bırakmıştı. Devamlı artan tüketici talebine yanıt verilememesi emtia fiyatlarını yukarıya taşımıştı.

Hem depolama hem de nakliye faturaları firmaları sıkıntıya sokmuştu. Navlun fiyatları almış başını gitmiş, konteyner bulmak güçleşmişti.

Tedarik HUB'ıyız

Bu durum Avrupalı şirketleri Çin’den ya da Vietnam’dan yerine Türkiye’den ürün tedarik etmeye başlamıştı. Bu şirketlerden bir bölümü Anadolu’da, bir bölümü de Trakya’da yatırım yapma kararı almıştı.

Yakında üretim trendi de Türkiye’nin elini güçlendirmişti. Bu trendin devam edeceği, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşıyla güvenli liman konumunun kuvvetleneceği öngörülüyor.

Türkiye, 2020’de Covid-19’a rağmen yüzde 1.8 büyümüştü. Ülke 2021’de de yüzde 11 büyüme elde etmişti. Ekonomide atılımın devam etmesi pek çok ülke ve marka tarafından takdirle karşılanırken, 2022 ile 2023 için umutları arttırdı.

Lokomotif ihracat

Türkiye’de büyümenin lokomotifi ise üretim ve ihracat oldu. Ülkenin ihracatı 2021’de art arda rekorlar kırdı.

Hükümetin geçen sene devreye aldığı yatırım, üretim ve ihracata dayalı Türkiye Ekonomi Modeli de harfiyen uygulanıyor. Modelin meyvelerini vereceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin 2022’de yatırımda odak ülkelerden biri olacağına kanaat getiriliyor.

Tablo olumlu

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, ihracat başarılarına yenilerinin ekleneceğini vurguluyor.

Türkiye’nin önemli bir dönemece girdiğini belirten Alkin, şu görüşleri paylaşıyor: “Türkiye 2022’de 250 milyar dolar ihracat yapacaktır. Çünkü rekorlar art arda geliyor. Bu rekorlarda dünyanın dev üreticilerinin tedarikçi ülke adedini arttırmak için yürüttükleri çalışmalar önemli rol oynuyor. Öte yandan; şu anda reshoring kavramı öne çıkıyor. Reshoring, hammadde ve ara mamulün ülke içinden veya yakın bir yerden tedarik edilmesi anlamına geliyor. Malum, şu aşamada imalat ve ticaret Avrupa’ya yakın ülkelerde yoğunlaşıyor. Bu durum Türkiye’yi güvenilir liman haline getiriyor. Tedarikçi konumunu elde eden ülkenin 2030’da gücüne güç katması, yeni yatırımlar yapması, alması mümkün.”