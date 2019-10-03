Dünya devi Vedat Muriqi'i izlemeye geliyor!

Transfer sezonunda Çaykur Rizespor'danFenerbahçe'ye transfer olan ve hem sarı lacivert formayla hem de Kosova Milli Takımı'yla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi için büyük bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo, Dybala ve Higuain gibi yıldızların formasını giydiği Juventus, Fenerbahçe'nin forveti Muriqi'ye talip.

Devre arası transfer döneminde Hırvat golcü Mario Mandzukic ile yollarını ayırma planları yapan İtalyan ekibi, oyuncunun yerini doldurmak istiyor. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri de bu doğrultuda yöneticilere Muriqi ismini verdi.

Juventus scoutlarının da golcü oyuncuyu izlediği biliniyor.

Antalyaspor maçında yetkililer Muriqi'yı izleyecek

Juventus yetkililerinin, Fenerbahçe'nin yarın akşam sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında da Muriqi'yi izleyeceği ve geniş kapsamlı bir rapor hazırlanacağı da kaydedildi.

Öte yandan sarı lacivertli yönetimin de Juventus'a kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı gelen haberler arasında.