Dünya devi Abdülkerim'in peşinde!
İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın ve A Milli takımımızın stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın peşine düştü.
İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
Abdülkerim’in özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.
Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan’ın devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalabileceği öğrenildi.
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