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Kültür - Sanat Dünya bunu konuşuyor! Aydın'daki Arkeoloji keşfi şaşırttı
Kültür - Sanat

Dünya bunu konuşuyor! Aydın'daki Arkeoloji keşfi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 16:27:00 -
Dünya bunu konuşuyor! Aydın'daki Arkeoloji keşfi şaşırttı

Aydın'daki Afrodisias antik kentinde keşfedilen Zeus başı dünyanın gündeminde. Roma İmparatorluğu dönemi heykeltıraşlığın en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirililen tarihi eseri antik kentin kazı başkanı Oxfordlu Prof. Dr. Smith açıkladı.

Hafta başında Aydın’daki Afrodisias antik kentinde ortaya çıkarılan Zeus büstü dünyanın gündeminde. Ara Güler’in yıllar önce çektiği fotoğraflarla dünyaya adını duyuran antik kent bu kez bu yeni buluntuyla isminden söz ettiriyor. Afrodisias’ın Oxford Üniversitesi’nden gelen kazı başkanı Prof. Dr. Roland R. R. Smith antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları anlattı. Bu kazı sezonunda Afrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Afrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi.

‘Sıra dışı bir buluntu’

Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi. Kazı başkanı Roland Smith eserden duydukları heyecanı aktararak şöyle devam etti:

“Bulduğumuz baş tanrı Zeus’un bir imajı. Bu baş, Roma portre sanatının tüm sofistike özellikleriyle yapılmış bir baş. Normalde çok yüksek kalitede portrelerde gördüğümüz saç sakalda çok pahalı bir yöntem olan matkapla açılmış yöntemleri görebiliyoruz. Bu sadece buluntu değil Afrodisias’ın bizi nasıl şaşırtmaya devam ettiğinin, bize muhteşem eserler vermeye devam ettiğinin göstergesi. Sıra dışı bir buluntu. İki farklı şeyi birleştiriyor. Hem mimari bir parça hem de ileri derecede bir portre örneğini birleştirmiş. Daha fazlasını söylemek için bağlamını araştırıyoruz, nerede, nasıl kullanıldı? Bir binada mı kullanıldı? Kutsal alan ya da tapınaktan geldiğini düşünüyoruz.”

‘Roma’nın en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri’

Heykel üzerindeki bazı noktalarda boyaların halen durduğuna işaret eden Smith “Saç ve sakal kısmında aralarda boya kalıntılarını görebiliyoruz. Ağzının da açık şekilde tasvir edildiğini ve dişlerini görebiliyoruz. Bu işlemelerin hepsi bize onun bir yaşayan tanrı olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sadece bir tanrı değil yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışılmış. Yüksek Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri” dedi.
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