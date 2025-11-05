Dünya bunu konuşuyor! Atlas Okyanusu’nun ortasındaki denizaltıdan çıkanlar polisin bile ağzını bir karış açık bıraktı

Portekiz donanması ve adli polisi, 1,7 tondan fazla uyuşturucu madde taşıyan yarı batık haldeki bir "narco-denizaltı"yı İber Yarımadası'na doğru ilerlerken durdurdu.

Atlantik Okyanusu'nda düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda Güney Amerikalı dört mürettebatın yakalandığı belirtildi. Teknedeki şüphelilerden ikisinin Ekvador, birinin Venezuela ve birinin Kolombiya vatandaşı olduğu, tamamının Azor Adaları'nda çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildiği açıklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Vítor Ananias, farklı uyruklara sahip kişilerin, örgütün uluslararası bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Lizbon merkezli Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), kısa süre önce Avrupa'ya uyuşturucu madde taşımayı planlayan bir suç örgütünün denizaltı hazırlığında olduğu yönünde istihbarat aldıklarını bildirmişti. Bu bilginin ardından Portekiz donanmasına ait bir gemi, Lizbon'un yaklaşık 1.000 deniz mili (1.852 kilometre) açığında şüpheli tekneyi tespit etti. Operasyona İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) de destek verdi.



Donanma yetkilileri, kötü hava koşulları ve teknenin zayıf yapısı nedeniyle geminin limana çekilemediğini, bu nedenle açık denizde battığını açıkladı. Ananias, teknedeki koşulların son derece zorlu olduğuna dikkat çekerek, "Sıcaklık, yakıt buharı ve yüksek dalgalarla geçen günler son derece tehlikelidir. 15-20 gün sonra tek isteğiniz oradan kurtulmaktır." dedi.