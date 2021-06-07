Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump sahneye böyle çıktı

4 yıllık başkanlığı boyunca neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olmayı başaran Trump yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aylar sonra kameralar karşısına geçen eski başkan 'pantolonunu ters giydi' iddiası ile gündeme geldi.

Pantolondaki gariplik

Kuzey Carolina’da Cumhuriyetçi Parti mitingine katılan Trump'ın pantolonundaki gariplik dikkatli gözlerden kaçmadı.



Pantolonda fermuar yerinin görünmediğini fark eden onlarca kişi bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Bu görüntüler pantolonlarını ters giymesiyle ünlenen 90'ların hip-hop ikilisi Kriss Kross'u yeniden gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı Trump'ı Kriss Kross'a benzetti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntünün nedeni Trump'ın elastik belli pull-up pantolon giymiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Pantolon tartışmaları ile gündeme gelen Trump bu konuşmasında yine kendisine de danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'yi hedef aldı.

Fauci'nin pandemiye yaklaşımını eleştiren Trump şu ifadeleri kullandı;

'Fauci harika bir doktor değil ama harika bir pazarlamacı. Neredetse her konuda haksız çıktı. Virüs ve Wuhan laboratuvarı da buna dahil.'

Trump virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığını sıklıkla dile getiriyor ve Çin'in ABD'ye tazminat ödemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Özellikle başkanlığının son döneminde bu iddiayı sıkça dile getiren Trump, virüse bağlı ölümler için de Çin'i suçluyor.

Trump'ın başkanlığı boyunca ABD'de yüz binlerce kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu süreçte Trump da virüse yakalanmış, özel bir tedavi uygulanan başkan kısa sürede taburcu edilmişti.