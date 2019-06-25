Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Suudi Arabistan üst düzey DAEŞ'lileri yakaladı Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri'nin Yemen'deki terör örgütü DAEŞ'in üst düzey liderlerinin yakalandığı açıklandı. Yakalananlar arasında DAEŞ'in Yemen Emiri Abu Osama al-Muhajir'in de bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan ordusuna ait özel kuvvetlerin, iç savaş ülkesi Yemen'de üst düzey DAEŞ teröristlerini yakaladığını duyurdu. Haberde, yakalananlar arasında Abu Osama al-Muhajir'in de bulunduğu aktarıldı. Teröristlerin 3 Haziran tarihinde yakalandığı belirtilirken, yakalanma görüntülerinin bugün yayınlandığı belirtildi. SPA operasyon sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve telekomünikasyon cihazlarının ele geçirildiğini bildirdi.

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