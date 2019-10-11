Dünya Afrikalı lider Abiy Ahmed'i alkışladı

Barışa yaptığı katkılardan ötürü 2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e dünyadan tebrik mesajları yağdı.

• Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Başbakanlık koltuğuna oturduğu Nisan 2018'den bu yana hayata geçirdiği siyasi reformlarla ve "olmaz" denilen Eritre barışına imza atmasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çeken Ahmed, Afrika ve bölge halkı nezdinde örnek bir lider portresi çizmeyi başardı.

Eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in istifası sonrası siyasi çalkantı ve belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde iş başına geçen Ahmed, önceki dönem terör örgütü olarak adlandırılan çok sayıda muhalif grubu da barış masasına oturmaya ikna etti.

Ahmed, yüzlerce gazeteci ve siyasi mahkumu serbest bırakmasının ardından ülkede "Etiyopya milliyetçiliğini" yayma çabalarını başlattı ve komşusu Eritre'yle vardığı uzlaşıyla Afrika Boynuzu'nda barış rüzgarlarının esmesine yol açtı.

"Muhteşem bir örnek"

Ahmed'in ödülü almasının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'da barış rüzgarlarının gitgide daha güçlü esmekte olduğunu sık sık dile getirdiğini ve bunun nedenlerinden birinin de Abiy Ahmed olduğunu söyledi.

"Onun vizyonu Etiyopya ve Eritre'nin tarihi barışına yardımcı oldu ve ben geçen yıl barış anlaşmasının imzalanmasına şahitlik etme onuruna sahip oldum." ifadesini kullanan Guterres, Abiy Ahmed'in liderliğinin halkı öncelemeye önem veren tüm liderlere "muhteşem bir örnek" teşkil ettiğini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Ahmed'in, liderliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir anda dünyaya umut veren, barışı inşa eden çabalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, ödülün tüm kıta için bir "onur" niteliği taşıdığına vurgu yaparken, Zimbabveli muhalif lider Nelson Chamisa ise ödülün, Afrika'nın "yenilikçi liderleri" için bir zafer olduğunu söyledi.

"Ödülü kazanan Etiyopya ve Etiyopya halkı"

Etiyopya'nın yeni kurulan muhalif AZEMA Partisi'nin Başkan Yardımcısı Dr. Chane Kebede de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kebede, "Abiy Ahmed, barışı ve birliği getirmek için büyük bir kararlılık ve eylem gösterdi. İnanıyoruz ki bu ödül, Ahmed'e Etiyopya'yı demokratikleştirmesi ve birleştirmesi için enerji verecek." dedi.

Etiyopyalı yazar Kumelachew Abebe ise ödülün, Ahmed'in çabalarının küresel anlamda tanınmasının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Başbakan bu ödülü hak etti. Ödülü kazanan Etiyopya ve Etiyopya halkı." diye konuştu.

Abiy Ahmed'i tebrik edenler arasında ülke liderlerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi ve iş insanı da yer aldı.

Asker kökenli bir lider

Etiyopya'da 28 yıldır süren koalisyon yönetiminde ilk kez Oromo kökenli bir isim olarak başbakanlık görevine gelen Ahmed, yıllarca ordu içerisinde görev yaptıktan sonra yarbaylığa yükseldi ve siyasete girerek, 2015-2016 yıllarında Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Ahmed, başbakan olmadan önce eski Oromiya Eyaleti Başkanı Lemma Megersa'nın yardımcılığını yürütüyordu.

Müslüman bir baba ve Ortodoks Hristiyan bir anneden dünyaya gelen Ahmed, ailesindeki etnik ve dini çeşitlilik nedeniyle de gündem olmuştu.

Norveç Nobel Komitesi, Ahmed'in, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği içinde Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkelerini hızlı biçimde şekillendirdiği; kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları nedeniyle 2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı.