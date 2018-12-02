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Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi

- En iyi kız sporcu seçilen milli satranççı Çisel Anaçoğlu, beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı

02 Aralık 2018 Pazar 20:50
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi


KONYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyona, 39 ülkeden 229 sporcu katıldı.

Dokuz turda tamamlanan olimpiyatlarda, Özbekistan birinci, Hindistan ikinci, Çin de üçüncü oldu. En iyi kız sporcu seçilen milli satranççı Çisel Anaçoğlu, beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, unutulmayacak bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Organizasyona destek veren Selçuklu Belediyesine teşekkür eden Tulay, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz tecrübeyle uluslararası organizasyonları son derece nitelikli ve başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunu sadece biz değil dünya satranç otoriteleri de altını çizerek her platformda dile getiriyor. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile yaşamaya devam edeceğiz. Konya'da 9 tur süren centilmence bir yarışa şahitlik ettik. 39 ülkeden 46 takımdan 229 sporcuyu ülkemizde buluşturduk. Sporcularımızın ve takımlarımızın birlik ve beraberliğine, azmine ve heyecanına ortak olduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:50
  1. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları
  2. Gülkız Tulay
  3. Konya
  4. Satranç
  5. Türkiye Satranç Federasyonu

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