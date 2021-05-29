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Kadın - Aile Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?
Kadın - Aile

Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?

Dünden kalan köfteden hangi yemek yapılır? Akşam yemeği için hazırladığınız köfte bitmediyse hiç endişe etmeyin ertesi güne yine bu köfteden şahane bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, kalan köfte nasıl değerlendirilir? Önceden kalan köfte fırında nasıl ısıtılır? Fırında soslu köfte

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:33:00 -
Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?

Biraz sos biraz patatesle kalan köfteyi leziz bir tarife dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan patates, salça ve biraz da biber.

Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?

Malzemeler:

  • Önceki günden artan köfte
  • 1-2 adet domates
  • 3 adet patates
  • 2 adet sivri biber

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Kekik
  • Pul biber
  • 2 su bardağı sıcak su

Öncelikle patatesleri dilimleyip, tavada kızartın.

Domates ve biberleri de doğrayın.

Tepsiye bir kat köfte bir kat patates yerleştirin.

Üst kısma ise dilimlediğiniz domates ve biberleri yerleştirin.

Sıcak suyun içerisine yağ, salça ve baharatları ekleyip karıştırın.

Sosu tepsinin üzerine gezdirin.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına yemeğinizi sürün.

Afiyet olsun.

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi
Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Kadın - Aile

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

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