Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?
Dünden kalan köfteden hangi yemek yapılır? Akşam yemeği için hazırladığınız köfte bitmediyse hiç endişe etmeyin ertesi güne yine bu köfteden şahane bir yemek hazırlayabilirsiniz. Peki, kalan köfte nasıl değerlendirilir? Önceden kalan köfte fırında nasıl ısıtılır? Fırında soslu köfte
Biraz sos biraz patatesle kalan köfteyi leziz bir tarife dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan patates, salça ve biraz da biber.
Dünden kalan köfte nasıl değerlendirilir? Kalan köfteyle hangi tarif yapılır?
Malzemeler:
- Önceki günden artan köfte
- 1-2 adet domates
- 3 adet patates
- 2 adet sivri biber
Sos için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- Kekik
- Pul biber
- 2 su bardağı sıcak su
Öncelikle patatesleri dilimleyip, tavada kızartın.
Domates ve biberleri de doğrayın.
Tepsiye bir kat köfte bir kat patates yerleştirin.
Üst kısma ise dilimlediğiniz domates ve biberleri yerleştirin.
Sıcak suyun içerisine yağ, salça ve baharatları ekleyip karıştırın.
Sosu tepsinin üzerine gezdirin.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına yemeğinizi sürün.
Afiyet olsun.