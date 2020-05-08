Dün rekor kırmıştı! İşte dolarda günün ilk rakamları
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.
Dolar/TL kuru, dün sabah 7,26'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.
Kur şu sıralar 7,10 seviyesinde seyrediyor.
Euro ise 7,70 TL'den işlem görüyor.