  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dumlupınar’da otogar yapım çalışmaları başladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından otogar yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

2020-04-29 12:38:18 -
Dumlupınar’da otogar yapım çalışmaları başladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından otogar yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Toki kavşağı yanında belediyeye ait arazide otogar yapım çalışmalarına başlandığını belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Dumlupınar ilçemiz için çok önemli bir yatırım olacağına inandığımız otogar yapımı için harfiyat çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 3 ay gibi kısa sürede tamamen belediye imkanlarımızla yapacak olduğumuz otogarımızı bitirmek. İlçemize hayırlı olsun inşallah’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı