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Dumlupınar’da minikler tiyatro ile tanıştı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen tiyatro gösterisini Ana sınıfı ve İlköğretim öğrencileri büyük beğeni ile izledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:49
Dumlupınar’da minikler tiyatro ile tanıştı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen tiyatro gösterisini Ana sınıfı ve İlköğretim öğrencileri büyük beğeni ile izledi.


Dumlupınar Gazi İlköğretim Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterisini, 5 Taş Çocuk Tiyatrosu Oyuncu ve Yönetmeni Ercüment Doğan ve ekibi düzenledi.


Ana sınıfı ve İlköğretim öğrencilerinin katıldığı tiyatroda, çocukların beğeniyle izlediği çizgi film karakterlerinden olan Temel Reis’in maceralarını, ıspanakla olan dostluğunu sahneye taşıyan oyun da arkadaşlık ilişkileri, dostluk, sevgi, dayanışma mesajları keyifli bir dille işlendi ve minik öğrencilertarafından büyük alkış aldı.


Kurum Amirlerinin dekatıldığı tiyatro oyunu sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Abbasoğlu, ’’Çocuk tiyatroları geçmişten günümüze çocukların eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde çok önemli ve güvenilir bir yere sahip olmuştur. Kısa bir zaman dilimi içerisinde çocuklara farklı dünyaların kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan tiyatrolar, bu yönüyle anne ve babaların da etkinlik listelerinin her zaman başını çekmektedir. Bugün öğrencilerimize özel bir gösteri sunan Yönetmen Ercüment Doğanve oyuncu arkadaşlara çocuklarımıza yaşattığı keyifli zamandan dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:49
  1. doğa

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