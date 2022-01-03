Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar Ocak 2022’de maaşlarına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırıyor. Peki, dul ve yetim maaşı kaç lira oldu?

Dul ve yetim maaşı nasıl hesaplanır 2022 | En düşük dul ve yetim aylığı 2022

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz” dedi.

Açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 25,5 zam yapıldı. Söz konusu bu rakam dul ve yetim aylığına da denk geliyor.

Ölüm halinde eşin ölümü halinde hayatta kalan eşe son alınan maaşın yüzde 75’i bağlanıyor. Çalışıyorsanız, alacağınız miktar yüzde 50 oluyor. Eşin dışında bir de yetim varsa o zaman eş yüzde 60, yetim yüzde 30 oranında maaş alıyor. Eğer iki yetim varsa eş yüzde 50, yetimler yüzde 25’er maaş alıyor.

Vefat eden emeklinin maaşı göz önünde bulundurularak dul ve yetim aylığınızı hesaplayabilirsiniz.